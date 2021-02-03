林二汶花了20年的努力，將於今年3月踏上紅館開個人演唱會，偏偏最疼愛她的外婆，已經等不到了，而這個夢想能否實現，還要望天打卦，世事就是如此諷刺！

不少歌手入行數年就開紅館騷，而被連登仔形容為「把聲靚到_街」的二汶，等了20年得到叱咤我最喜愛的女歌手獎找數開騷，卻可能要延期。悲觀的二汶，卻樂觀地說：「所以大家唔好退飛，哈哈哈！我盡做，拿拿臨埋班，早排我同演唱會幕後人傾偈，講緊係搭台嗰班兄弟，有啲人轉咗行，如果可以早啲，起碼有啲嘢可以希望住先。如果因為疫情關係要改期，咁咪大家一齊再等過囉！其實我都準備咗咁多年，都唔係一朝一夕嘅事，那管可能得一次，對我嚟講係好大鼓勵。」

難忘「阿妹」

二汶那有份量的身形、男仔頭的外表，注定不能恃靚行兇，她坦言：「我係賣歌賣音樂，呢個係基本。我入咗行唔算好長，兩個十年，比起成個人生都係交畀呢個行業嘅前輩，我算得係啲乜啫！紅館騷有自己程式，歷史以嚟咁多大artist，咁多驚喜畀人睇，但如果我為咗追求呢啲效果，唔記得自己本來應該唱好一隻歌畀人聽，咁我對唔住咁多年同我一齊嘅人。」

小時候受哥哥林一峰影響愛上音樂，二汶參加歌唱比賽認識盧凱彤（暱稱阿妹）組at17入行，在2002年正式出道，2010年分開發展，二汶表示：「最難過嘅階段，係自己出唱片做老闆，我試過又冇錢又要找數，畀唔到家用或畀唔到父母隨便食乜、唔使睇價錢嘅生活，對我嚟講孝順係基本，但做唔到係幾慚愧。」

捱過了金錢的難關後，2018年遇到更大的打擊，就是失去at17的另一半─盧凱彤走了！二汶自言：「因為阿妹嘅後事，我寫咗一段文字，『呢件事係唔會ok』，喺我生命裏永遠有一部份失去。嗰下我明白人嘅渺小，我惟有投降，原來有啲嘢，我幾樂天都冇用，發覺自己原來好細個，一夜之間你一定要長大。呢件事後我明白乜嘢係時間，真係可以一下子冇時間，連講拜拜都冇時間，更加覺得好多嘢唔係應份。」

生離死別最難過，當你希望跟身邊人分享喜悅時，偏偏她卻不在了！二汶感嘆：「其實我收到紅館期落實嗰日，婆婆啱啱過身，起碼我講得切話畀佢知，『我開紅館呀，婆婆！』婆婆知道好開心望住我。」

父母感驕傲

幸而，二汶成了父母的驕傲，她回想：「攞完獎第二日返屋企食飯，我阿爸見到我就係咁（豎起手指公），阿爸平時唔講嘢，阿媽話噚晚開心到瞓唔着。」

因為《全民造星III》的加持，擔任導師的二汶都人氣高企，大家記起樂壇有這把好聲音，二汶獲得從未想過的叱咤我最喜愛的女歌手獎，她坦言：「如果有機會講自己入行20年嘅故事，唔知會唔會因為呢個獎畀到希望人，令大家覺得夢想都有到岸嘅時候。」38歲的二汶，這刻最想跟未來的自己擁抱，希望將來的自己更健康、畀心機做人、做不會令人失望的音樂。

撰文：余燕儀

攝影：沈健程