現年39歲的韓國女神全智賢15歲開始當模特兒，於2001年憑韓片《我的野蠻女友》成功上位，而《我的野蠻女友》於2002年2月在香港上映時，當年在港掀起「野蠻熱潮」，電影亦連續14年稱霸香港韓片票房第一。今日是《我的野蠻女友》在港上映19周年，全智賢在香港的人氣依然不減，而女神目前亦密密拍劇，即將攜新劇《智異山》及《屍戰朝鮮》特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom：Ashin of the North）回歸，預計今年將頻頻見到女神現身。於女神正式回歸前，近日就有網民翻摷全智賢初出道時的舊照，力證女神「唔識老」。

跟朋友入行影雜誌相

全智賢自小身材已高人一等，身高1.73米的她於15歲時當模特兒入行，據知當時她是跟隨認識的模特兒朋友成為時尚雜誌的模特兒，之後再拍攝廣告、主持音樂節目等。

孖李秉憲拍劇奪新人獎

全智賢於1999年轉型當演員，當年她孖李秉憲、宋承憲、金荷娜、車太鉉等人一起演出電視劇《Happy Together》，並於SBS演技大賞中獲得女新人獎。

女神持靚行兇

之後全智賢就專心拍攝電影，她孖車太鉉主演的經典韓片《我的野蠻女友》於2001年上映，即時令亞洲掀起一陣韓風，令兩位主角爆紅，更令香港吹起「韓流」，當年在港的票房逾1400萬，一直是香港票房最高的韓國電影，至2016年才被孔劉主演的《屍殺列車》破紀錄。

而以往韓國都給人重男輕女、大男人的印象，不過全智賢於電影中的設定卻是反轉及令人相當驚喜，會對車太鉉拳打腳踢，「持靚行兇」的她憑率直可愛的形象受觀眾歡迎，全智賢亦憑《我的野蠻女友》於大鐘獎中獲得最佳女主角及人氣獎。

結婚生B無損人氣

全智賢隨後拍攝《雛菊》、《雪花與秘扇》、《盜賊門》、《柏林諜變》等電影，演技獲肯定。至2013年女神回歸拍劇，憑《來自星星的你》於亞洲再掀熱潮，即使之後經歷過停工生B，女神的人氣一直未減，今年更乘勢出新劇，有望再迎來事業新一個全盛期。

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