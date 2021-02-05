大陸女星鄭爽因上月被揭與舊愛張恒到美國找代孕，其後更爆出鄭家主張棄養，鄭爽隨即被官媒多次點名鬧爆，揚言封殺。今日，中國演出行業協會就發出「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」新規則，宣佈所有「劣迹藝人」將受到協會旗下機構作1年起或永久期限的抵制，要復出的話，事前亦必須經過協會同意，接受「被教育」。

中國演出行業協會今日發佈「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」規則，規定藝人必需遵守「從業規範」，當中包括要熱愛祖國、緊持為人民服務、遵守社會公德、堅守契約精神及積極參與社會公益活動等10項規定。除此之外，規則亦例明藝人絕對不能做出的15項規定如「危害國家統一、主權和領土完整，或者損害國家榮譽和利益」、「煽動民族仇恨、民族歧視……」、「酒駕或無證駕駛，肇事逃逸」、「不能組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力或恐怖等非法活動」、「發表違反法律法規、違背社會公序良俗、歪曲歷史事實」、「違背倫理道德，造成不良社會影響」等。

該協會又會從演藝人、共青團、全國婦女聯合會、新聞媒體及相關行業中找出代表來組成道德建設委員會，若藝人犯了以上禁止性規定，「委員會」將會對其作出批評教育、以情節輕重及危害程度來實施1年、3年、5年或永久等不同程度的行業聯合抵制，而且更會與其他行業組織實施跨行業聯合懲戒。而受抵制的藝人若想復出，則需要在抵制期滿前3個月內向委員會提出申請，經同意後才可復出。

有大陸網民看完新規定後，即留言表示要「嚴懲鄭爽，讓她不能翻身」，但另一方面，卻有人反問標準是否會一視同仁？皆因曾出軌的李小璐被封殺，但同樣出軌的陳赫卻仍然活躍；不過亦有網民指根本不需要有復出機制。

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