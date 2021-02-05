幾年前社交平台發起一輪「MeToo」運動，鼓勵女性向性騷擾說不，好多人受啟發分享自身的受害經歷。近日台灣女神「雞排妹」鄭家純指控為公司尾牙工作時被性騷擾，事件哄動，再次引起女性身體自主的新一輪討論。

昨日香港歌手譚杏藍（小花）在YouTube上載片段，鼓勵各位姊妹遇到性侵不要忍氣吞聲，又分享自己讀書時的各種性侵恐怖經歷，多宗事件連媽媽都未曾聽聞，只有男朋友及少數非常熟的朋友才知道事件。

小花在片中透露最近在IG做樹窿傾聽心事，發現其中有好多女性分享被性侵經歷，令她鼓起勇氣講一些自己的遭遇。小花形容自己讀書時遇過非常多次性侵事件：「每個月都一定有一單。」無論在巴士、小巴，甚至是大街大巷都有遇過色狼，包括在巴士上層被偷拍胸部、在小巴被來回摸大髀，有試過在大街大巷遭迎面而來的男人揸我下體，幾次都嚇呆：「我反應唔到嚇到企喺度。」

小花又指讀書時曾有變態佬跟蹤，連續兩星期都跟到自己住處樓下，變態佬又以言語性騷擾，包括「今日咩色底褲」、「你嗰度係咪粉紅色」、「你有冇毛呀」。最恐怖一次是試過在過海地鐵車廂中被男人從後貼身「碰撞」，小花不敢出聲，只能移動身體避開，落車後小花手背上有不明液體：「嚇到我即係拎紙巾抹手，返到屋企又洗打又沖涼，都仲係覺得自己污糟，唔識形容。」

多次恐怖經歷影響她成長，小花說：「人大咗，原來去到而家一直都冇忘記過。喺我成長過程一直影響我，哪怕係我對伴侶、對男人、對某啲事會唔會驚，以致會唔會諗復仇。」她呼籲姊妹們要向身邊人分享，不要啞忍：「點解受害者要忍氣吞聲，而唔係大聲指摘嗰位，相反可能色狼侵犯完人會炫耀。」她希望透露今次分享，可以令更多人為自己發聲：「唔好再縱容加害者，唔可以再驚，同身邊人求助。」

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