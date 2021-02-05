台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純日前在FB自爆遭台語歌王翁立友性騷擾，翁立友今日在台灣舉行記者會，但全程避談摸籮事件只堅稱清白，更為免與雞排妹對質，出動調虎離山之計，將雞排妹拒之門外。

杜汶澤今日在FB留言撐雞排妹：「香港人有難的時候，家純為港人發聲，我們都覺得她很到勇敢。但到今天她受了委屈而為自己站出來，卻受到辱罵和揶揄，我心裏面很難受。可能你會覺得她的處理手法不是你心目中的所謂成熟，但如果一個懂得耍手段的人，又怎會為社會不公而衝動呢？不要只愛別人的優點，而嫌棄別人的缺點。是同一個人來的！這個時候，我作為一個香港人，人家對我們有恩，我還能因為怕惹事而裝啞巴嗎？」

而2046台灣成員吳崢亦出言力撐雞排妹，直斥翁立友先是堅持不願直接面對當事人，再用已懷孕9個月的員工當人肉盾牌兼出動家人打溫情牌，而一直未有還原當天現場狀況，反而鄭家純面對現場不友善的言語抨擊，其他人痛罵，依然始終保持冷靜，令人敬佩她的勇氣。雞排妹亦有轉發有關發文並說：「前天長輩傳給我的鼓勵訊息，分享給大家：『勇者無懼、智者無慮、仁者無敵。』」

雞排妹日前亦爆出去年12月底錄製《全民星攻略》的時候，遭主持曾國城「壓胸」，她當時表示錄完影，他和每個來賓握手或擁抱，輪到我時，他就張開右手，我以為是輕輕拍背的抱法，但最後他非常大力地撞上來：「我的胸部被猛力撞擊。我不明白，我跟城哥完全不熟，一年頂多見一次面。一定要撞這麼大力嗎？當下我還想了好多次，是我想太多嗎？但胸部是我的，被碰撞到是我感受那是怎樣的力道。」

其後曾國城為事件表示抱歉：「我的肚子可能比她（雞排妹）的胸部要再大一點，她對於我表達友誼的方式如果不太習慣，其實明說就好了，在我的世界裏沒有男女老幼。」當日有份參與錄影的吳怡霈，今日在FB留言：「城哥有沒有撞胸？客觀而言，在進棚準備開錄前，城哥一向會跟每個來賓熱情打招呼，禮貌性的握手擁抱，哈啦個幾句，上半身的接觸有沒有觸碰到胸？我個人感受不太大，可能那短短2秒，端就我的解讀，發乎情止乎禮，點到為止，但他肚子有撞到我們是真的。」不過她也認為同一種動作，每個人感受解讀都不同，視乎用甚麼角度看世界。

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