ViuTV真人騷節目《家務戰場》，今晚播出第5集，6位不懂家務及生活細節的「世界級港女」，馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔）繼續進行10日家務特訓。

Rose Ma、貝依霖與詩詩上集於第一輪落敗，需要進入第二輪挑戰更難清潔家品，3人要在限時及有限資源下，清理梳化、洗衣機等大型傢俱，眾人施展渾身解數，目的擺脫廢柴稱號，最終「第一屆家務戰場家品清潔廢柴」冠軍，由貝依霖奪得，最終被罰要清潔全屋，她笑言：「下次乾淨嘅要揀快啲，唔好諗。」

另外，節目又回顧主持CK在眾人入住第一日，親自下廚煮咖喱納豆飯予眾嘉賓享用，眾女忍臭食用，不過當CK邀請教官古明華一齊食用時，古明華難忍臭味拒食，更回應：「我頂你個肺。」

此外， 6人獲考驗針黹修補校服，第一個環節鬥快穿針引線，6女連穿線頭也要花不少時間才完成。到第二個環節，她們需要按照指示修改校服，釘上鈕扣、改短校裙等，邱晴再次雞手鴨腳，一不小心將針插入手指，陳婉婷更拮傷手流血，令校裙染血。

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