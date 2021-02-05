名人二代星二代入行做模特兒或明星，多得父母強勁人脈，事事快人一步。Valentino設計總監Pierpaolo Piccioli的大女Benedetta Piccioli，最近就簽約模特公司。剛剛從大學畢業的她主修現代文學，自小在華衣美服中成長，近日獲Elite旗下的Women Management Milano簽約，正式入行。

23歲的Benedetta不是入行當模特兒，志不在時尚界，而是專注在藝術、文學及戲劇方面發展。她從小在爸爸Pierpaolo Piccioli 的家鄉、位於羅馬郊外的Nettuno成長，Benedetta指爸爸常教導他們不要被規則和固有觀念限制創意，耳濡目染下，她同樣向創意方面發展，立志成為作家，有實力又有「父幹」，和最近獲模特兒公司IMG簽約的小詩人Amanda Gorman和美國副總統賀錦麗繼女Ella Emhoff，齊齊被喻為2021年最令人期待的新星，前途無可限量。

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