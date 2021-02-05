2019年逆權運動，一直敢於發聲的歌手鄭敬基（Joe），去年7月返回加拿大定居，雖然人不在港，但他心繫香港。日前他越洋接受沈旭輝訪問，並以「鄭敬基︰資深藝人覺醒之路」分兩集推出，節目中鄭敬基談到對記者表示贊同百萬人遊行後，被大陸玻璃心狙擊，有人叫他屈記者「作料」自保，他更在片中提起不獲TVB續約的感受，當時有人跟他說︰「繼續咁，你就冇啦！」

節目一開始，沈旭輝笑指自己聽對方歌曲長大，當然離不開經典歌《酒杯敲鋼琴》。談到鄭敬基從那時對社會意識的轉捩點，他坦言始於2014年雨傘運動，有一位認識多年的朋友經常到現場，鄭敬基說︰「可能我喺娛樂圈、歌壇浸得太耐，只退喺後面，對香港嘅政治好膚淺。轉捩點係點解自己見到咁多嘢會感動，見到咁多人坐响度，見到第一次開催淚彈時，個心好唔安樂，嗰晚有少少睇低自己，點解可以無動於衷，只掛住去登台唱歌，直到2019年。」

沈旭輝問鄭敬基有沒有想過會有這樣嚴重後果？鄭敬基坦言︰「我冇諗，覺得自己係好遲醒嘅人，當時令我反醒自己嘅人生價值，香港年輕一代付出有幾多，覺得自己起步好遲，只出吓post喺遊行出現。自己係歌手、演員，但唔覺得自己有特殊身份。」

不想屈記者

鄭敬基回想在2019年6月9日103萬人遊行前夕，他在一個活動上，見到一個影像，他輕鬆地說︰「為何一班藝人圍住一個人突然會彈開，見嗰個人眼神好落寞，對方其實係一位《蘋果》記者。」鄭敬基稱當時該名記者只是問「贊唔贊成香港人星期日去遊行」，鄭敬基形容自己跟這位記者經常在商台見面，年約40歲是位爸爸，鄭敬基表示只是一個簡單問題，鄭敬基憶述︰「我答『梗係贊成啦』，後來出咗新聞唔夠3個鐘，一位中港兩地走嘅朋友cap圖畀我，指我鼓吹『港獨』，佢話識人可以幫我搞掂，不過我有兩樣嘢唔可以做，第一6月9日唔好出現，第二就係叫我話記者亂寫，自己冇講過。我聽到好唔安落，即係要我屈嗰個記者。」

鄭敬基向朋友表示多謝其好意，從此對方再沒有聯絡。鄭敬基感謝那位朋友的關心，之前還幫他在大陸接洽十幾場大灣區登台騷，但他認為沒損失︰「我一啲都冇覺得蝕，好在我冇屈個記者。佢係一個好好嘅爸爸，正人君子，好好做緊佢嘅job，如果我話佢亂寫就屈咗佢。」

TVB不續約

及後輪到TVB向鄭敬基施壓，不想他在社交平台寫得太明顯，又指當時有大型娛樂公司已收到藝人黑名單，他說︰「我仲係排14，體驗到當時有班朋友，好似何韻詩、黎明、王喜、王宗堯、黃秋生同杜汶澤，原來佢哋被呢啲壓力壓住。」

之後他不獲TVB續約，談到TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲時，他指曾有同事好言相勸︰「樂小姐有一班好忠心嘅同事，好似服侍皇太后咁，真心幫手。當時有位同事話我返咗嚟會越來越好，好似邊個咁會有機會。」談到他在TVB最後一部劇集《牛下女高音》推出前，認識30年的監製找他，有點難以啟齒，他說︰「佢話個劇同國內合拍，你言論好激，驚個劇出唔到街，我當時諗原來靠專業維生嘅監製，要談埋政治、去游說，佢叫我唔好講，你明啦！」相對現在更變本加厲，如同要一些機構員工要宣誓。

工聯會活動

鄭敬基回想2019年5月時，是他最後一次在大陸演出，他指那次是工聯會到大陸一個活動，適逢母親節他獻唱Beyond歌曲《真的愛你》，他說︰「我一出嚟就話『支聯會』嘅朋友母親節快樂，台下有一半人靜咗。」他指這次黑色幽默的誤會，從此與大陸劃上句號。鄭敬基指以往經常到大陸工作時，經常有大陸人跟他說︰「如果冇咗我哋你就冇飯食啦，當時自己點頭，但覺得幾憎，原來呢個點頭同護旗手冇乜分別，覺得自己好低級，好唔開心。」

早前周柏豪、菊梓喬接受「藍屍」阿叻訪問，鄭敬基有一番看法，他說︰「我相信佢係身不由己。」鄭敬基認為原因是他們不願意減低生活享受、接受簡樸生活及失去機會。他續說︰「如果佢呢一生只鍾意唱歌、演戲，佢冇嘢識做，為咗香港發聲，從此只做uber eat？我都有問自己，全香港人犧牲好多，甚至生命、要入獄、唔可以返港，佢哋都有自己夢想。其實香港人好體諒人要搵食，偏偏有啲人唔承認自己才華，認自己係second class，點解將香港人價值矮化，拎走香港尊嚴呢！」

被罵小漢奸

訪問的下半部談及「加拿大香港台如何生存？」，鄭敬基坦言未返回加拿大前，兒子很擔心。回去後，因自己曾走得太前，在當地被人罵「小漢奸」，亦有同路人見到他開心表示︰「你返嚟就好，呢邊真係好藍。」他指有不少人忘記當年1997移民的原因，只不想打亂現狀。亦有一班移居美加的香港人，對近年香港為爭取民主，而演變成激烈情況有所喚醒，但不敢公開表態。曾在餐廳有人見到鄭敬基即細細聲說「好多謝你」，早年在加拿大生活的鄭敬基，曾在一些傳媒或電台工作過，談到當地傳媒生態如TVB般，故想做一個「香港台」讓大家有選擇，繼續了解香港情況。他希望不論在多倫多，或將來在英國、澳洲等地，都有一個屬於香港人的「香港台」，雖然起步不容易更遇到重重困難，但他已定於2月22日開台，讓香港的歷史告訴下一代，延續下去。

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