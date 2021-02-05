香港雖然飽受疫情困擾，不時有民怨聲音，大家要面對重重難關，但娛樂圈依然喜訊浪接浪，近月先後不少女藝人宣佈陀B喜訊，牛年將會增添小生命，不過疫下孕婦要加倍小心，無論戶外郊遊及家中解悶各施各法。

余香凝（Jennifer）去年10月奉子成婚，下嫁40歲圈外人陸政渡（Tim），並於聖誕節公佈懷孕消息，估計現時陀B近5個月，她間中會上載生活照到社交平台，近期顯見她散發孕味，昨日她無懼外來人氣，一身運動look行山，到一望無際景點時還興奮除罩，捧着孕肚做出鬼馬動作，留言：「同bb一齊吸收吓陽光」，並刻意露側身留影，活力十足，網民見肚尖尖估計似陀B仔。

湯怡和老公麥秋成1星期前宣佈雙喜臨門，結婚兼陀B，湯怡在家中處於養胎之中，心癮起整麵包解悶，最後留言說：「好喇，整咗咁多，聽日唔使爭。」網民見到湯怡愛心麵包，紛紛羨慕麥秋成有口福。

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