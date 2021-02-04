現年49歲的于文鳳和周星馳（星爺）2010年分手後，入稟追討投資「天比高」及大埔比華利山豪宅等利潤分成逾8,000萬元，雖然她最終輸掉官司，不過卻情場得意。據知近日于文鳳跟拍拖約10年的創興銀行後人廖駿倫，入紙申請結婚，兩人更已共賦同居。但因疫情及貫徹多年來低調作風，一對新人只會找律師簽字完婚。

于文鳳和現年65歲、創興銀行後人廖駿倫（別名廖堯城）拍拖約10年，據知近日入紙排期結婚，兩人還報住同一住址，早已展開同居生活。《蘋果》昨日就排期結婚一事向于文鳳查詢，她回覆時保持一貫低調作風，只說：「多謝。」其他如婚期等卻未有透露。《蘋果》昨日亦有致電準新郎廖駿倫，他接電話時表現緊張地說：「冇時間傾。」隨即匆匆掛線。據知因疫情影響，于文鳳和廖駿倫只會私下找律師註冊完婚，不會舉行任何形式的婚禮。

對簿公堂為斬纜

其實于文鳳自從跟周星馳在2010年分手後，已絕少在公開場合蒲頭。她在2012年首度入稟追討投資「天比高」及大埔比華利山豪宅等利潤分成逾8,000萬元，至去年11月，她跟星爺分別親自現身上庭應訊。上庭作供期間，于文鳳及星爺不約而同提到相戀12年的經歷，當中包括由熱戀至冷戰及分手等，星爺一方更曾經質問于文鳳興訟提告，無非是為向男友廖駿倫表明心迹，顯示與星爺已經「斬纜」，但于文鳳否認。

于文鳳在1997年與星爺拍拖初期仍在證券公司任職，但放工後即過海往星爺位於尖沙嘴的星輝公司「OT」打理事務，及至2002年她辭去工作，以兩萬元月薪為星輝打工。但于文鳳跟星爺在2009年感情已生變，經常爭吵，終在翌年3月分手。但星爺指當時兩人關係未完全結束，直至同年7月從報章得知于文鳳跟廖駿倫拍拖才知情已逝，星爺當時在庭上說：「我同于小姐嘅關係呢，關係由情侶變成慢慢會淡，之後變成朋友嘅關係，最後個關係再轉差呢，就變咗朋友都唔係喇。」最終法庭判于文鳳敗訴。

廖駿倫緋聞多多

廖駿倫跟于文鳳同樣是名門出身，新娘于文鳳為已故富商于鏡波女兒，而新郎廖駿倫則為創興銀行廖氏家族第三代，其祖父為創興銀行創辦人廖寶珊。廖駿倫早年曾跟香港紗廠創辦人王統元的外孫女梁煒結婚，婚後育有三名子女，可惜婚姻只維持15年，兩人於2001年離婚。

廖駿倫回復鑽石王老五身份後，身邊女伴如車輪轉，不愁寂寞，先傳與女星李麗珍約會，之後又跟好友劉嘉玲傳緋聞，另外亦先後跟名媛林學華、劉鑾雄前愛將王穎妤等扯上關係。其中王穎妤當年在廖駿倫生日派對上不避嫌同車到場，儼如女主人一樣。2003年廖駿倫又被拍到與有「娛圈中間人」之稱的嚴淑明密會，兩人更共度情人節，但事後女方表示大家只屬朋友。至於廖駿倫前妻梁煒離婚後於2009年曾與張惠妹前男友周立璟夜蒲而傳緋聞，但近年她已絕迹ball場。