朱智賢去年爆出與人夫黎振燁偷食，二人因拍劇偷偷撻着，被揭發在山邊鬼崇切蛋糕，當時二人事業漸見起色，朱智賢被封為女神，黎振燁被受嘗識不斷拍劇，奈何醜聞爆出後毁去前途，雙方各有生活，黎振燁繼續照顧妻子，朱智賢男友謝東閔雖然被戴「顏色帽」，但仍不離不棄，去年12月尾謝東閔生日，二人帶狗到赤柱慶祝。

朱智賢現時在TVB零工作，不時會行山消磨時間兼貼相上IG 打卡，昨晚她又在IG貼去菠蘿山峽谷的行山相，男友謝東閔亦有按讚，見她穿上短身外套、貼身運動褲露小蠻腰，另一張相更露出長腿，但白滑長腿卻現一條黑痕，她自嘲玩大踢爆：「話說沖涼嘅時候，突然之間發現兩隻腳(係成條腿)旁邊都有條痕，然後喺度諗，係咪因為條褲壓住咗有條界呢？跟住......我突然爆笑咗出嚟，OMG!!!!! 噚日我着咗條通窿嘅legging行山！媽呀！宜家成對腳曬到有印，好似污糟咗咁，點見人呀？然後我自己一個喺屋企笑儍咗。」網民都忍不住留言提醒，亦有很多人大讚她擁有美腿，不過朱智賢這個另類紋身不太接受，表示不會再穿通窿的褲行山，避免重蹈覆轍。

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