繼金球獎之後，另一指標性頒獎禮美國演員工會獎（SAG Awards）亦宣佈提名名單。已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），共獲提名4個獎，破大會紀錄成為同一屆獲最多提名之演員。

「黑豹」查特域克保斯曼憑Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲提名最佳男主角，亦憑《誓血五人組》（Da 5 Bloods）提名最佳男配角。兩部作品亦為他帶來最佳群體演出獎提名。

電影方面，《藍調天后》、《誓血五人組》、《Minari》與《芝加哥七人案》（The Trial of the Chicago 7）都分別獲3個提名並列冠軍。劇集方面，《王冠》（The Crown）與《Schitt’s Creek》各獲5項提名稱冠，《王冠》更橫掃視后獎提名，5個之中有3個都是來自《王冠》。提名名單中最令人意外的，是大熱劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）男主角Regé-Jean Page竟獲視帝提名，與「查理斯王子」佐斯奧康納（Josh O’Connor）、《黑錢勝地》（Ozark）積遜比曼（Jason Bateman）、《絕命律師》（Better Call Saul）Bob Odenkirk等一較高下。

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