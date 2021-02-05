大陸女星鄭爽，上月被揭與舊愛張恒到美國找代孕，其後更爆出鄭家主張棄養，鄭爽隨即被鬧爆之餘，更被官媒點名封殺，及勒令不提供露臉機會給鄭爽。雖然鄭爽被官媒點名，但另一方面，卻有大陸法院無懼官媒，「大膽」地選用鄭爽做青年公益行動大使，但最終因被人鬧爆而急删post！

重慶第四中級人民法院及山東省濟南中級人民法院（簡稱：濟南中院），昨日先後在官方微博中出post，表示要與「青年公益行動大使」鄭爽一起學習環保法律知識，之後濟南高新科技術產業開發區人民法院，亦有轉發該post。鄭爽「公益大使」post發佈了未夠兩個鐘，即惹來一眾大陸網民留言狂鬧，更狂寸法院：「跟鄭爽學鑽法律漏洞？」、「和鄭爽學法律，她確實需要學」、「公然支持代孕棄養？這是要改寫法律嗎？」不過仍有網民留言支持鄭爽，留言反問：「難道做了一件不好事情，就要否定她做過的所有好事嗎？」至於兩間法院知道「出事」後亦即時删post，有傳媒向重慶第四中級人民法院查詢此事時，法院方面亦承認「把關不嚴」。

鄭爽突變「公益大使」外，近日傳出已訂好機票赴美解決一對子女的問題的她，又被傳已同兩名子女進行視像通話，有指鄭爽當在電話見到兩名子女後，說了一句「對不起」便爆喊，隨後兩名子女在旁人的引導下叫鄭爽做「媽媽」，至於張恒則沒有在視像通話中出現。

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