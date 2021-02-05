一朝天子一朝臣，曾志偉3年前跟大台綜藝高層余詠珊吵大鑊，憤而離開TVB，直至上月TVB宣佈曾志偉擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，負責綜藝及資訊娛樂，職位在余詠珊之上。

風水輪流轉，今日有報道指，曾志偉將於下星期五跟觀眾拜年，各部門高層亦被召回公司，據知曾志偉開始招兵買馬，有傳他想找何麗全返TVB插旗余詠珊老公的「音樂地盤」，努力修補四大唱片公司環球唱片、華納唱片、EMI及Sony Music撕裂，傳何麗全跟TVB董事局主席許濤會面。

有指TVB想找何麗全修補與四大唱片公司關係，《蘋果》今日致電何麗全時未有否認說：「係？邊度寫，等我睇吓先。」未知他是疑惑此事為何通天，還是未決定會否回TVB，怕走漏風聲，打草驚蛇！

其實余詠珊當年靠殼王陳國強重用而火速上位，一度令樂易玲瞬間失勢，她更硬捧有線幫「余黨」上位，又安排心腹杜之克做助理總經理，而她老公何哲圖（Herman）就組星夢唱片在TVB插旗，壟斷劇集歌曲，唱來唱去都是星夢所謂的一哥一姐，勁歌頒獎禮更淪為星夢分獎禮。

盛傳曾志偉有感圍爐式頒獎禮似自己友玩晒，希望大台頒獎禮撥亂反正，不過大台最多「山頭」，話晒當年被歸納為志偉派的人，在曾志偉失勢時即冇運行，時移勢易，星夢娛樂是余詠珊老公地盤，現時簽約星夢娛樂的歌手周柏豪、菊梓喬及胡鴻鈞等人，若果靠錯邊亦隨時冇運行。

之不過，四大唱片與無綫爆出版稅風波後，彼此交惡多年，冰封三尺非一日之寒。四大唱片封殺TVB，旗下歌手絕迹TVB節目，未知曾志偉今次有意借何麗全的人脈及外交能力，伸出友善之手是否有效，真的拭目以待！

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