韓國有不少藝人、名人、網紅不時因為不陷壓力走上絕路，情況令人十分擔憂。近日韓國娛樂圈又傳來噩耗，在韓國afreecaTV直播平台的網紅Maetel（本名許仁娜）昨日傳來離世消息，據韓媒報道，Maetel前日離世，而因為疫情關係，照遺屬的意願則不舉行弔唁。

被封按摩女神

1985年出身的Maetel平日在其頻道內會分享一些日常生活以及宣傳其經營的美容按摩店，她不時會拍下一些性感片段冧fans，所以獲不少網民支持，更有近4萬人關注，亦被封被「按摩女神」。而網民都猜測Maetel是受情緒病影響而走上絕路，據了解她曾受到性騷擾，於本月1日上載一段「這段期間非常感謝大家，Good bye」，亦上載了疑似是離世前錄下的遺言，透露自己低落心情，同時自爆患了躁鬱症。在片段中她透露自己已先後吃了3年藥，但因為感到疲倦而停藥，大呻無力鬱結的心情，又坦言從來都沒有幸福的感覺，最後展示苦笑感謝這段期間一直給予愛的人。網民看到相關片段後都大感心痛，亦對她的離世大感惋惜。

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