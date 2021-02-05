韓國神劇《太陽的後裔》男星宋仲基本月將強勢回歸，除了他夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的新片《勝利號》，將於今日在串流平台Netflix上播出外，他主演的新劇《Vincenzo》亦會於本月20日接檔《哲仁王后》在tvN收費台播出，影視佳旺場。

有不少動作場面

《Vincenzo》講述因組織間的糾紛而從意大利逃到韓國的黑手黨法律顧問，愛上律師後以惡人的方式體現正義的故事。宋仲基於新劇中飾演韓裔意大利律師，是一個用冰冷外表武裝自己的男人，由意大利回到韓國後，他與一名韓國女律師全汝彬展開命運般的相遇。劇組繼早前公開劇照及海報後，今日再公開近1分鐘的新預告，只見男神在劇中有不少動作場面，更被全汝彬主動送抱，認真艷福不淺。

預告激烈鬥爭

在《Vincenzo》的最新預告中，宋仲基返回韓國後即遇到了不少難關，當遭到人懷疑時，宋仲基就會man爆表示：「如果這裏是意大利的話，你們就會變成葡萄園的肥料。」而宋仲基和全汝彬的初次見面亦引發觀眾的好奇心，雖然澤演已勸阻全汝彬，但最終全汝彬仍接近看起來十分危險的宋仲基。而宋仲基在預告結尾更揚言一定要奪回大樓的擁有權，並警告表示：「你們都會付出代價的。」預告將有激烈的鬥爭。

疑談及離婚後心情

另外，《勝利號》將於今日上架，宋仲基等人近日都密密做宣傳，男神早前受訪時提到第一次接觸片中角色「泰浩」時，第一時間就會想到「自暴自棄」這個詞，又指：「好像生活的一切都陷入谷底，感到是沒有甚麼的想法、停滯不前的角色。」而宋仲基更直認：「拍攝時，我實際的內心狀態其實和泰浩初期是有相似之處的。」由於宋仲基拍攝《勝利號》時已經與女神宋慧喬辦妥離婚，所以網民都猜測宋仲基所談及的心情是離婚後的心境情況。

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