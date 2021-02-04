二月正是春夏系列陸續登場的月份，Maje、Sandro和Loro Piana齊齊舉行2021春夏系列預覽，不約而同地將旅行化成靈感，無論配色或印花都份外搶眼，為不能外遊的日子添上一點甜。

【Maje】

Maje今季以旅行為概念，幻想在意大利漫步的日子，多款通花的設計配上柔和的色調，剪裁加入露腰或露背的細節，休閒又帶點性感氣息；另外當然少不了品牌標誌性的波希米亞的設計，少女感十足，還令人聯想起《Emily in Paris》的西裝設計，以及全新的M Bucket手袋，同樣甜美大方。適逢牛年，Maje亦有推出新年系列，以牛仔布為主角，透過喱士、心形印花刺繡和拼接其他布料帶來新意，別有味道。

【Sandro】

Sandro男女裝皆以復古為靈感，女裝將70和90年代的時尚融合，斑馬紋今季取代豹紋，在長裙、恤衫，甚至西裝設計上大放異彩，喇叭褲、紥染及針織設計貫穿系列，橙色、赭色、水綠色等色調充滿春夏活力，重現烏托邦風格打扮，瀟灑自在。男裝則以5、60年代為題，花卉圖案和波點印花均以大size登場，增添懷舊感，條紋恤衫休閒利落，西裝短褲剪裁比一般短，時尚舒適。

【Loro Piana】

Loro Piana 2021 年春夏系列同樣以旅程為主題，帶大家前往意大利的島嶼和海邊度假勝地。系列色彩鮮明，由初春的peanut butter、ginger、pale rose色，至夏日bright white、gold lichene、gentian blue色，透過色塊和幾何圖案的構圖訴說色彩的故事。喀什米爾羊毛混紡而成的多款外套以腰帶或抽繩做收腰設計，連身裙、上衣或 polo 衫等飾滿植物印花圖案及刺繡，飄逸自然，配搭編織肩帶手袋，更添氣質。

男裝方面則以基本為主，混搭西裝、解構風格襯衫式外套及針織衫等線條利落而柔和，Open Walk休閒鞋採用羊毛和針織亞麻質料，舒適度滿分。

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