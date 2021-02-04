ViuTV《全民造星III》雖然已曲終人散，不過一班參賽者的聲勢至今未減，其中素人雲浩影（Cloud）由參賽至今一直觀眾緣旺盛，深得廣告客戶歡心，接廣告接到手軟之餘，亦儲落一班「迷雲黨」黨員。現時Cloud半隻腳踩入娛樂圈，即使出街亦有不少人認出，日前她和混血型仔男友Ryan出街搭港鐵時，亦被《蘋果》讀者楊小姐發現。

據楊小姐表示，當日見到一身平民化裝扮的Cloud和男友Ryan搭港鐵，二人在美孚站上車，楊小姐形容他們最初在車廂內未有傾偈，表情看似有點嬲爆爆，雙方不瞅不睬近5分鐘，直至Ryan拎電話出來，Cloud才將身體靠近男友，此時氣氛稍稍緩和。楊小姐說：「雖然佢哋戴住口罩，但睇得出佢哋有啲面燶燶，企到離行離列，不過個男仔拎電話出嚟遞向Cloud嗰邊，Cloud就好自然同男友頭貼頭，兩個一邊睇電話一邊細細聲傾偈，即使聽唔清楚佢哋講乜，但就終於見到Cloud有啲笑容，呢個時候，個男仔一手將女朋友攬實，之後就聽到兩個咔咔聲笑！」

楊小姐指由於Cloud當日打扮樸素、戴住眼鏡兼沒有化妝，最初她和男友走入車廂時，未有特別留意他們，直至Cloud說話時才認出她。對於被讀者見到同男友放閃，Cloud回應《蘋果》時坦言即使多人認得，亦不會隨便破費搭的士。她更分享在搭港鐵時，曾經遇到一件尷尬事。「其實搭巴士港鐵好正常，不過有次因為趕時間，坐車嗰陣化妝畫眼線，坐隔籬位嘅男仔問我係咪《造星III》阿Cloud，嗰刻隻手就定咗格咁，勁搞笑。」Cloud指即使現時多人識了，但就會保持平常心，亦不會避忌和同男朋友見面。

Cloud在參加《造星III》時，混血男友Ryan已被網民起底，而Cloud事後亦大方承認和男友是當年在校際歌唱比賽時認識，比賽中，Cloud還透露自己是男友的手下敗將，二人拍拖至今7年，感情依然甜蜜蜜。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！