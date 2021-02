上星期美國股市中GameStop挾淡倉一事,成為股壇神話。上周電子遊戲商GameStop(GME)遭沽空機構香櫞(Citron Research)唱淡,引發起美國散戶對沽空機構的挾淡倉大戰,令GME股價由40美元升至最高逾500美元水平,雖然現實中此事仍未有結局,但戲劇性的發展已被Netflix與美高梅(MGM)睇中,傳出會將事件拍成電影。

有傳Netflix已與編劇Mark Boal作初步接洽,Mark Boal是奧斯卡得獎編劇,作品包括《追擊拉登行動》(Zero Dark Thirty)與《拆彈雄心》(The Hurt Locker)等,另外,亦傳電影將聘請大學教授兼作家Scott Galloway負責擔任劇本顧問,卡士方面,更已鎖定《愛的過去進行式》(To All the Boys: Always and Forever)男星Noah Centineo為主角。但對GME事件有興趣的不只Netflix,電影公司美高梅亦已率先購下作家Ben Mezrich作品《The Antisocial Network》的改編版權,此著作亦是詳述了GME事件的起末。

