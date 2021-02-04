上星期美國股市中GameStop挾淡倉一事，成為股壇神話。上周電子遊戲商GameStop（GME）遭沽空機構香櫞（Citron Research）唱淡，引發起美國散戶對沽空機構的挾淡倉大戰，令GME股價由40美元升至最高逾500美元水平，雖然現實中此事仍未有結局，但戲劇性的發展已被Netflix與美高梅（MGM）睇中，傳出會將事件拍成電影。

有傳Netflix已與編劇Mark Boal作初步接洽，Mark Boal是奧斯卡得獎編劇，作品包括《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty）與《拆彈雄心》（The Hurt Locker）等，另外，亦傳電影將聘請大學教授兼作家Scott Galloway負責擔任劇本顧問，卡士方面，更已鎖定《愛的過去進行式》（To All the Boys: Always and Forever）男星Noah Centineo為主角。但對GME事件有興趣的不只Netflix，電影公司美高梅亦已率先購下作家Ben Mezrich作品《The Antisocial Network》的改編版權，此著作亦是詳述了GME事件的起末。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！