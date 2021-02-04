出道兩年的男子組合ERROR成員吳保錡，近日被爆戀上「性感女神」張沛樂（沙律）後，正印女友賴嘉賢（Carrie）現身聲言跟保錡從未分手。其後又有多名女子自爆曾被保錡約過上床兼拍下性愛影片，雖然保錡事後有發道歉聲明，惟有關聲明於10日後已在facebook和Instagram刪掉。「失蹤」了一陣子的保錡，近日不時在社交平台試水溫，大前晚在Ig開直播時，公然在網上爆粗鬧網民。

遭人辣㷫連橫開炮

在直播中，不忿被指「呃X條」的保錡，一輪嘴爆粗：「X你老X咩，呃X條，真係好X好笑，你老X，拍拖就係呃X條！」在旁的沙律嘲諷網民在幻想世界，還語帶輕挑地說：「咁呢個世界上阿爸阿媽都係呃X條。」保錡接着說：「阿爸阿媽梗係呃X條，唔係點會生到你出嚟呀！」

其後又有人問保錡：「公司有冇話過你？」保錡寸爆說：「X你老X，返學咩，你返學畀老師話就有可能，個個都講粗口啦，你聽唔到之嘛，你睇節目都見到我有講，嘟咗之嘛，唔通眼不見為淨咩！」保錡入行後一直被嘲是「少年八両金」，保錡似乎為此耿耿於懷，所以當有人留言「八両金？」保錡嬲爆狂爆粗：「X你老X，知唔知八両金乜X嘢樣？你同八両金一樣呀，有眼耳口鼻呀，X頭！」

態度差冇修養捱轟

接着有網民勸保錡要「尊重吓人」，保錡再度躁爆說：「你有冇尊重過我呀？X你老X，八両金，我都未話你唔X尊重我！」最後他扮失憶：「吓，呢個唔係我嚟喎，係保錡細佬嚟㗎！」臨走前見到有人讚「沙律好食」，保錡又忍不住說：「好唔好食都唔關你事，係人都會拍拖！」

直播完結後，有人留言：「根據佢本人嘅直播，佢公司對佢嘅行為係冇任何反應。」不明白ViuTV何解仍然不解僱保錡，還有人留言直斥他沒有修養：「睇完live片真係覺得黐線，到底有邊個藝人開live會X fans？」、「以前都會扮吓嘢，𠵱家畀人篤爆咗，原形畢露！」甚至有人說：「其實好多人憎你唔單單只係因為你偷食，你工作態度同個人嘅修養都好大問題。」