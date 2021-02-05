日本電影與電視監製協會主辦的《 第45屆Elandor獎》於昨日公佈得獎人名單，獲得新人獎的演員包括賀來賢人、北村匠海、窪田正孝、成田凌、伊藤沙莉、上白石萌音、濱邊美波及森七菜。而電影版《今日我話事!!劇場版》、《半澤直樹》制作組和人氣動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》製作委員會就獲得特別獎。

走紅影視圈的20歲青春女星濱邊美波在得悉獲獎後，隨即在IG貼上照片晒V報喜，她表示當她在五年前知道有這個獎項後，一直都很想得到：「心底一直想成為能夠獲得這個獎的女演員，偷偷地在自己心中向着得獎的目標進發。」雖然美波獲獎，但她近期所拍的電訊公司廣告就備受劣評。美波在廣告中只需拎着手機左右跳出簡單舞步，但卻跳得像手腳不協調一樣，而且又跟不上拍子。有網民留言指看過廣告後開始厭惡美波，又指她的廣告一個下午播足20次，令人煩厭。有人又將美波的廣告與日劇天后米倉涼子的護膚品廣告比較，指兩人的舞姿都十分難頂，不過亦有人指美波雖然老土但卻可愛。

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