翁嘉穗今日以慧妍雅集會長身分，聯同梁麗翹、李慕潔及林泳妤，去到將軍澳探訪長者院舍，並為長者送上「百家被」。翁嘉穗表示，在疫情下到院舍探訪，有做足防疫工作，她表示身邊有朋友因武漢肺炎離世，感到健康的重要性。梁麗翹更感同身受，她表示其80多歲居於美國的嫲嫲，半年前因武漢肺炎離世，梁麗翹說︰「因為疫情，冇機會去探嫲嫲，一直以為好遠嘅事情，其實可以好近，要珍惜眼前人。」

新年來臨，翁嘉穗表示與家人留港度歲，細仔年紀小，會避免拜年接觸人群，翁嘉穗笑說︰「如果收到朋友request （請求）逗電子利是，都好樂意派。」梁麗翹表示即將做矯視手術，今天會是最後一次戴眼鏡出活動。最近《東張西望》多次派出女主持作危險採訪，有網民指電視台罔顧女主播安全，節目主持之一的梁麗翹說︰「節目台前幕後都好搏，目標係追訪大家關心嘅議題，我都曾經去過採訪四川地震、台灣爆炸，通常都係安全情況下，不過我好少say no，係一個好好嘅採訪經驗。」

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