人氣韓劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍，今年元旦日被公開約會照，兩人終於承認戀情，據當時報道指兩人已拍拖8個月。雖然兩人公開戀情，但他們就繼續低調，拍拖之餘亦專注工作。當中兩人都分別有新工作照流出，孫藝珍更成為服裝品牌的代言人，廣告商今日公開女神多張靚相。

展示優雅大方

今次是孫藝珍認戀後首度接拍新廣告，似乎公開戀情未有影響事業，在廣告中孫藝珍示範多套服飾，展示其優雅大方的一面。廣告商方面表示：「孫藝珍是名副其實具有明星魅力及演技的演員，不僅在國內，在海外也擁有很多的fans。在時尚感方面也展現了與眾不同的面貌，期待她作為服裝品牌代言人，能展現出多樣的魅力。」

男神力求完美

另外，孫藝珍的男友玄彬，其所屬事務所亦公開男神為時尚雜誌拍攝時花絮片後，只見玄彬在現場相當認真及專業，每次拍攝完都要重看照片，看看是否有問題，力求完美。

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