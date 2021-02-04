【《蘋果》專訪】前日第78屆金球獎公佈提名，在電視劇組別中，以《王冠》第四季（The Crown）奪六項提名稱冠。早前《蘋果》就獨家專訪劇集創作人Peter Morgan，他大爆會考慮於下季加入香港回歸情節。

劇情寫到2000年

談到《王冠》第五與第六季的發展，Peter表示：「其實寫每一個劇本都非常快，但開拍前則要花上很多個月的時間去計劃。因為在十年中有三十至四十宗、很有歷史價值的事發生，所以我會去選擇一些事件是直接影響到皇室家庭，因為故事是環繞着他們。我想會寫到2000年初，要寫到像歷史或近代史，但不要給觀眾感覺是拍新聞片或紀錄片。」1997年香港回歸中國，也是戴安娜去世之年，Peter就直言有考慮將這些事放入劇集中：「我也有想過，也知道查理斯和貝理雅乘不列顛尼亞號到香港開了一個會議，但如果要拍這一段戲的話，會花很多時間了！可能我會放較多時間拍戴安娜在法國南部的生活，現在我還在衡量劇情。」

另外，大熱作《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）亦獲金球獎喜劇組最佳劇集提名，女主角莉莉歌連斯（Lily Collins）更有份角逐視后，不過就立即惹來網民批評，指劇集與她都未夠班，為其他未獲提名的佳作感到不值。

金球獎被批歧視

《艾蜜莉在巴黎》雖然受歡迎，但莉莉歌連斯的演技與劇集本身的質素一直都為人詬病，結果竟然獲金球獎重要提名，令人大跌眼鏡。不少網民和傳媒記者都於網上發炮，記者Kathleen Newman-Bremang就指：「等等，Hollywood Foreign Press真的有看清楚他們的選票，再揀選了《艾蜜莉在巴黎》而非《閨蜜》（Insecure），莉莉歌連斯而非Issa Rae，他們真的這樣做。」亦有不少人鬧爆金球獎大會，指話題作《催命嬌娃》（ I May Destroy You）、《怪盜羅蘋》（Lupin）都未有提名，有種族歧視之嫌。不過，莉莉歌連斯心情似乎未受影響，更貼出與狗仔的合照慶祝自己獲提名。

記者Lilly Lui洛杉磯直擊報道

（Hollywood Foreign Press Association）