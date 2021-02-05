台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純日前在FB自爆出席尾牙活動被老闆以言語性騷擾，以及被同場演出的台語歌王翁立友疑似摸臀，事件激發連場討論，翁立友所屬的豪記唱片今日在台灣舉行記者會，事前強調「相關事宜目前已進入司法程序，恕不接受提問」，昨晚雞排妹在FB留言：「請問可以邀請我去明天的記者會嗎？」不過唱片公司方面回應：「只請受邀媒體。」

記者會原定在今日下午2時於台灣喜來登酒店舉行，據台灣《蘋果新聞網》報道，表明「一定會去現場」的雞排妹到達會場後引發騷動，她未有回應現場記者提問，只坐在會場拿出電話開直播。翁立友經理人在台上說：「不好意思，鄭小姐，我現在是懷胎9月的孕婦，現場這樣，我快暈眩，請妳也體諒我是一名員工。」但雞排妹依舊坐在原位開直播，未有任何回應，雙方僵持不下。

調虎離山

翁立友經理人見到雞排妹未有離開的打算，隨即再說：「今天是記者會，不是公審會，如鄭小姐有需要，我們可以擇期！」其後有現場工作人員大叫：「不要為難孕婦，不要這麼狠心，謝謝。」雞排妹終於開腔表示自己是當事人而不是閒雜人，想聽翁立友怎樣回應，要等記者會開始。大約43分鐘左右，豪記唱片表示，聲明會改為網上直播，雞排妹不虞有詐隨後離席，殊不知翁立友立刻現身開記者會，雞排妹收到消息已立即折返，卻遭大會拒之門外。

身穿白色西裝的翁立友，在律師江嘉芸陪同下出席，翁立友表示：「我不是躲起來，只是很無奈在思考性騷擾。我是一個受害人，為甚麼我要來解釋這個事件，這事件的開端，引起不是我，從頭到尾都不是我，但是，變成我要來面對，這個事情，是我從來都沒有想過的，整個性騷擾這個名詞，我深深的思維過，讓我非常的痛苦。」

翁立友嘆氣地說：「我是一個單純的藝術表演者，這是我的工作，我熱愛我的工作，但是現在整個都變調了，我想哭，我連哭的空間都沒有，這件事情發生，我的母親擔心到每天…。」沉默3秒後，他哽咽說：「擔心到每天都在哭，這讓我非常的不捨，我想要發洩情緒，告訴大家，我沒有做過甚麼，為甚麼，會有人說我做這件事？這麼不堪，本來以為，讓有智慧的人來判讀，但是又不行，但最後，我連想自殺的權利都沒有，我有想過，為甚麼我沒有這個權益。」

人言可畏的可怕與恐怖

翁立友堅稱有冤無路訴：「我想到阮玲玉留給世人最後的遺言，人言可畏的可怕與恐怖，我才能深深體會，她多麼的無助與無奈，現在唯一的權利，還有我想我不能做這樣的事情，如果做了這件事情，我翁立友這個名字，就再也不會清清白白的，如果，我自殺，我的媽媽、我的母親，她這輩子，永遠就抬不起頭了，所以我沒有權利做這個事情，但是我現在唯一擁有的權利就是，這次的事件發生不愉快的人，拜託妳們提告，我沒有權利要求妳跟我道歉，但是我有權利請求妳，拜託妳來告我，還我一個清白。」

「我有我的夢想，我希望我能夠讓我的媽媽，這輩子過着安穩的日子，這是我的夢想，我還有一個夢想，我討一個老婆，她的老公是清清白白的，我希望，以後我的小孩，他的爸爸是清清白白的，難道這次事件，我不是受害者嗎，今天這個聲明會，大家的問題，也是我的問題，大家想問的，也就是我要跟法官說，我從來沒做任何性騷擾事件，也沒影響到任何人，所以記者先生、小姐們，如果你們用心去思考，你們就會明白了，立友，現在的立場、處境，就是受害人，謝謝大家。」

翁立友發表完聲明後離開會場，律師江嘉芸補充表示：「豪記唱片為了維護全體股東的權利，已委託本事務所蒐證，希望透過司法還原真相。」至於是否提告？江嘉芸回應：「未來提告，不排除這個選項。」

為何不敢跟我對話

事實上，在記者會開始不久，雞排妹已經踩場折，可惜對方擺空城計，等她離場後急開記招，雞排妹截返現場，一直被飯店的保安人員欄截，即使她多次試圖進入會場，仍然被拒之門外。她一度請在場記者轉達翁立友，人在門口要正面對決，其後得悉翁立友講完話迅即離開，雞排妹匆匆狂奔打算欄截對方，現場再度混亂。嬲爆的雞排妹說：「他的朋友更是加害人，今天我跟他在同一個場合，他遲遲不敢出來，我完全沒有辦法聽到他講甚麼，他到底為甚麼不敢跟我見到面，為何不敢跟我對話，我人就在這，然後離開還用逃跑的，我已經完全表述過我的立場。如果豪記一直說有影片，那為甚麼不播影片，因為他們怕把影片拿出來，就可以看到他改了歌詞，他說要為我開一間公司。」

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