新季開始，時裝和美妝品牌都陸續推出新系列，昨日Maje和Sandro舉行2021春夏系列預覽，Net-A-Porter搞活動預祝新年，Loro Piana今季以旅程為主題，帶大家前往意大利的島嶼和海邊度假勝地，享受恬靜。護膚品Kiehl’s也和BT21合作，開設快閃旗艦店，活動一浪接一浪。

Net-A-Porter五行運程色

Net-A-Porter特意舉行的新年活動，以金、木、水、火、土五行為主題，展出最新春夏設計。為了應節，更訂了巨型全盒擺設，有糖藝師駐場，兼邀請了風水師周亦彤在現場跟大家分析來年運程，又有花藝師教插花，為新年佈置做足準備。

Loro Piana男女舒適度

Loro Piana女裝系列色彩鮮明，由初春的peanut butter、ginger、pale rose色，至夏日bright white、gold lichen、gentian blue色，透過色塊和幾何圖案的構圖訴說色彩故事。喀什米爾羊毛混紡而成的多款外套，以腰帶或抽繩做收腰設計，連身裙、上衣或 polo衫等飾滿植物印花圖案及刺繡，飄逸自然，配搭編織肩帶手袋，更添氣質。

男裝以基本為主，混搭西裝、解構風格恤衫式外套及針織衫等線條利落而柔和，Open Walk休閒鞋採用羊毛和針織亞麻質料，舒適度滿分。

Sandro復古烏托邦

Sandro男女裝皆以復古為靈感，女裝融合70和90年代的時尚，斑馬紋今季取代豹紋，在長裙、恤衫，甚至西裝設計上大放異彩，喇叭褲、紮染及針織設計貫穿系列，橙色、赭色、水綠色等色調充滿春夏活力，重現烏托邦風格打扮。

男裝以5、60年代為題，花卉圖案和波點印花均以大size登場，增添懷舊感，條紋恤衫休閒利落，西裝短褲剪裁比一般短，時尚舒適。

Maje艾蜜莉西裝

Maje今季以旅行為概念，幻想在意大利漫步的日子，多款通花設計配上柔和色調，剪裁上加入露腰或露背的細節，休閒又帶點性感氣息。另外當然少不了品牌標誌的波希米亞設計，少女感十足，還令人聯想起《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的西裝設計，及全新M Bucket手袋，同樣甜美大方。

適逢牛年，品牌有推出新年系列，以牛仔布為主角，透過喱士、心形印花刺繡和布料拼接帶來新意，別有味道。

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