王浩信早前憑《踩過界II》盲俠一角二度封帝，在台上公開多謝YoYo，可是陳自瑤（YoYo）並沒因此而喜悅，反而黑面兼目不轉睛的一直凝視對方，有網民表示看到YoYo表情，完全感覺到兩人婚姻關係危危乎。

昨晚YoYo突然在社交平台上載3張手持紅玫瑰的靚相，留言︰「明天有消息要向大家宣佈！明天有消息要向大家宣佈！明天有消息要向大家宣佈！請親愛的你們「密切留意」。」還叫大家猜測她想講甚麼。

此post一出，有不少網民作出揣測，有人問「好消息定壞消息先」，YoYo就貼出一個心心圖案：「好消息！」這一句故弄玄虛的回應，令一眾食住花生等睇戲的網民熱烈討論，有人認為YoYo想講「獨立宣言」，紛紛留言鼓勵她，「重新『新生活』」、「離婚宣言」、「離婚過自己嘅快樂生活」、「踢掉渣男開始新生活」。

另有網民笑言可能YoYo宣佈懷孕證明老公沒花心：「有咗！父親不是媾女王！」當然亦有人猜測她想宣佈自己將做新劇女主角，或者想開舖頭做生意等。

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