「的士陳」陳偉霆近年投入祖國懷抱，在大陸發展得風生水起，更曾打入福布斯中國名人榜，一雪當年被黃曉明指「我不知道誰是陳偉霆」之恥，成為大陸大紅人。

陳偉霆在大陸被封「男神」，除了演藝事業發展，近年更成立自家品牌，不過就被網民嘲笑「從揸的士轉做時裝達人」，品牌其後更涉設計抄襲。今日，陳偉霆又因品牌服裝成為微博熱話，事關他早前因偷拍一女子出事，更被女方男友怒斥「為甚麼偷拍我女友？」即上前理論兼要求刪片，心虧的陳偉霆只好乖乖聽命，息事寧人。

陳偉霆接受內地媒體訪問時，帶着笑臉講述事件：「一次在滑雪場裏見到位女生穿着我服裝品牌來滑雪，我拿着手機跟住她拍下背部，而且她滑得不錯，本來想在微博感謝她，突然有位男生來問我『你為甚麼要拍我女友？』，我跟他說衣服好看，他說衣服是陳偉霆品牌，我也有，為甚麼要跟着我女友背後拍她，我當時戴着眼罩，我也不好意思說我是陳偉霆，後來他要求我刪掉視頻，於是我拿出手機刪掉。」

事後有網民稱讚當事人男友做法正確，女友被陌生人偷拍，不管是明星都一定要出聲。也有人認為女友知道一定好嬲，本來有機會和陳偉霆相遇，因而損失和偶像見面機會，更有盲撐陳偉霆此舉是為了自己品牌，真的很可愛。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！