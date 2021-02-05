趙祥誠（Ben）贏得《全民造星III》冠軍後，工作機會不斷，不單有幾間公司與他斟洽經理人合約，最近更接二連三有廣告上門。最新拍了一波鞋廣告，得到客戶賞識他的舞蹈才華，以記錄片形式展現他的日常生活，又讓他自行於廣告中編舞，自由發揮，雖然是短短分半鐘廣告，卻令主角拍完之後，非常感動。

Ben笑言夢想成真：「覺得好神奇，廣告裏面跳嘅舞步，我構思咗兩個星期左右啦。其實以為拍廣告，梗係要不停show個 product， 冇諗過佢哋將我同product融為一體，從而帶出正能量理念。導演又好信任我，俾我任意發揮去跳舞，成條片將我多年來練舞艱辛同堅持，濃縮晒係裏面，所以自己睇完都好感動。希望令更多人了解到我，又更認識折骨舞。」Ben道出了舞者的辛酸，最難聽是指他不是跳舞，而是耍雜技。因為自學練習時，Ben試過準備定電話叫白車，又試過受傷幾個月動彈不得。不過這些辛酸都沒有令他放棄，「我希望可以繼續透過更多crossover或是出歌等等，成為一個以跳舞為主的歌手，並弘揚折骨舞！」

第一次拍廣告，酬勞是否很滿意？Ben尷尬笑着說：「好滿意呀！幾多錢唔好講啦，新人算好好囉。我會永遠留住呢對粉紅色的鞋做紀念！」據知《造星III》後，Ben的工作機會不斷，「真係好感恩，最近有好幾個廣告再傾緊合作，其他各方面都有好多唔同機會斟洽之中，未決定簽邊間公司，同屋企人仲商量緊，有新消息會再同大家講。」

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