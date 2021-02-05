台灣歌手沈雁（原名周美麟），去年聖誕節在美國離世，終年60歲。她1979年的出道作品《踏浪》，是不少中年港人的集體回憶。她出道時被譽為玉女偶像。她歌而優則演出及擔任主持，當時跟江玲、銀霞有國語歌壇第一代「玉女偶像掌門人」稱號，1987年淡出演藝圈，婚後到美國定居。

80年代《踏浪》來港宣傳

沈雁出身華視第四期演員訓練班，原本用藝名「林蓁蓁」，後因成語「沉魚落雁」而改藝名「沈雁」。出道後走文靜路線，1979年首張唱片《踏浪》，同時成為秦祥林、林鳳嬌主演電影《我踏浪而來》的主題曲，此曲令她一炮而紅。1980年曾到香港宣傳唱片，在「青春交響曲之夜」與鍾鎮濤合作演出，在香港大受歡迎。短時間內人氣橫掃台、港兩地，並與香港寶麗金唱片簽約。1980她進軍影壇拍攝《烏龍行大運》、《蹦蹦一串心》等戲，《蹦》片主題曲《一串心》唱遍台灣大街小巷，是她事業上高峰，隔年進入電視圈，主持台視綜藝節目，成為影視歌三棲紅星；當年胡瓜曾是《雁在林梢》的串場短劇演員。

1987年，沈雁發行最後一張個人專輯《四季》之後淡出歌壇，接受當時男友熱烈求婚，移民美國定居。她在紐約經營花店，育有二子，不時會返台灣探親。《踏浪》中的歌詞「山上的山花開呀，我才到山上來……。」是很多人校園回憶，她引退後再沒有在幕前亮相。有在紐約碰過她的歌手表示沈雁很享受目前的生活，所以無意復出。

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