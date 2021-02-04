內地女星鄭爽上月被爆2018年與舊愛張恒飛到美國找代母生下一對子女，其後再爆出鄭家主張棄養，鄭爽隨即被瘋狂鬧爆，被官媒點名批評之餘，連代言品牌也劃清界線，就連「道歉」也由鄭父出面代勞。鄭爽事發後只現身過北京電視台錄節目及現身上海機場，其後一直「潛水」。近日內地網上瘋傳她終於透過視像和子女見面，聲淚俱下表示：「對不起！」

引導叫「媽媽」

鄭爽棄養子女丟在美國交給張恒照顧，重創甜美形象，事業直插谷底，她早前就將原本微博上的頭像改為海邊日落風景相，令外界猜測「是否暗示落幕的意思」。不過最新消息是有人爆料指鄭爽正準備解決子女的事，已跟張恒接觸商討事宜，更傳出她透過視像跟一對子女見面，其間她情緒激動，第一句便是說「對不起」，而電話另一邊疑似有人嘗試引導子女叫「媽媽」，男方未有出現在鏡頭前，似是刻意避開。雖然鄭爽向子女道歉的消息未獲有關方面證實，但已引起不少網民討論。

尋撫養權方法

自從鄭爽爆出一連串醜聞，被指不負責任後，鄭爽的父親鄭成華曾表示鄭家正尋找撫養權的方法，前年已聘請美國律師尋求單獨撫養一對孩子的權利。當被問到女兒鄭爽對一對子女的態度時，他說：「我們態度就是一直尋求我們要撫養兩個孩子，撫養兩個孩子全部，不管我們今後日子怎麼過，我們有信心，有責任去照顧好這兩個孩子。」

鄭爽於2009年出道，演出劇集《一起來看流星雨》走紅，曾與周冬雨、關曉彤及楊紫被封「90後四小花旦」，作品有劇集《古劍奇譚》、《抓住彩虹的男人》等。