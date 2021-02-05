韓國神劇《太陽的後裔》男星宋仲基夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的《勝利號》，經過多番延期上映，終於在今日於串流平台Netflix上播出。《勝利號》作為韓國首部宇宙科幻片，投資金額更高達240億韓圜（約1.7億港元），所以播出前外界都相當關注。

注意，以下內容包含大量劇透：

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電影開端時提到在2092年，地球變成難以生存的星球，人類外出是都要戴上防毒面罩，一個外國人James Sullivan創辦了名為「UTS」的機構，在衛星軌道建造新的星球，並按基因挑選人類到新星球。無法成為新星球的人如宋仲基、金泰璃、陳善圭、劉海鎮等，只能靠駕駛太空船「勝利號」清理宇宙垃圾來賺錢。

宋仲基做老竇搵女

宋仲基率先登場，他到地球尋找女兒的身影，交代他急需要錢的原因。宋仲基等人之後意外發現一名小女孩「花兒」，她被指是大殺傷力機器人，眾人打算利用她換取金錢，卻捲入一場陰謀，同時遭到UTS機動隊以及極端主義組織黑狐黨襲擊。

「勝利號」眾人與花兒相處過後有感情，更發現UTS背後的陰謀，James Sullivan以幫助修復地球為名，背後卻為了實現自己的理想國，不惜犧牲仍在地球的人類，除了發展新星球期間，令地球遭跌落的宇宙垃圾污染外，更打算毀滅整個地球。

至於被UTS塑造成極端主義組織的黑狐黨，實際是環境保護組織，客串飾演團隊一角兼花兒爸爸的男星金武烈，將機器人程式碼注入有先天性罕見疾病女兒身上，意外起到外用令花兒變成機器人，花兒更有與機器人聯繫、令枯木重生的能力，因而宋仲基等人決心幫助花兒，以解救地球。

身份跟UTS有關

隨後劇情亦交代到，宋仲基及金泰璃成為邊緣人執垃圾前，本來身份亦與UTS有關。宋仲基本來是UTS機動隊的人，其中一次出任務殺人時，不忍殺死仍要手抱的B女，因而肩負責任成為BB的父親，之後又不願再殺人，因而被視作違抗命令而逐出部隊，其新星球的身份、所有財產亦被凍結，令他不得不為了錢而做任何事，最終因一次疏忽令他與女兒失散，感到後悔不已。金泰璃則是從小被UTS人收養，但她之後逃出UTS成立組織，並進行反對UTS的行動，又曾試圖暗殺James Sullivan但不果，最後改變身份生活。

金香起客串

之後UTS追趕而至並捉走花兒，打算利用炸彈毀滅帶有重生能力的花兒及整個地球，因而宋仲基等與UTS的人在宇宙上空開戰，場面驚險刺激，最終成功解除危機。宋仲基在花兒的幫助下，見到女兒的最後一面，兩父女相擁場面感人，至於女星金香起亦有特別客串，飾演原來劉海鎮聲演的機器人一角。

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