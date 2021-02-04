五十知天命！2019年，堪輿學家楊天命已經55歲，在這場逆權運動上，楊天命願意在前線，為年輕人而流淚，希望港人齊心，有人付出血淚上街抗爭，有人付出生命絕望控訴，寫下港人的傷痛歷史！

這年，楊天命和同路人上街遊行，背後卻遭到好多恐嚇，有人不斷打他的公司電話騷擾，send恐嚇短訊給他，揚言抵制他的算命館等。楊天命仍然決定留守香港，一起共渡時艱，「香港只係突然有病，香港會康復」。

隻字不提中國

天命不可違！最近楊天命推出牛年運程書《春牛圖》，他有批香港和台灣運勢均欠佳，至於大陸，隻字不提免煩。「今年我嘅書冇寫中國嘅事，第一，如果我寫得啱嘅話，我怕畀人指洩漏國家機密，如果我寫錯嘅話，可能俾人話挑撥離間，如果要整你嘅話，一定有根據，指你煽動某啲事情，你知道我一向係膽小嘅人，所以避免呢啲無謂嘅是非，所以我今年嘅書，『中國』兩個字係冇出現。」君子不立危牆之下，面對霸權當道，只能自己保護自己。

去年香港立《國安法》後，香港政治環境越來越嚴峻，不少人打算離開香港，而愛好民主自由的楊天命，本身是加拿大公民，2000年回流香港開算命館，問他會否今年離開，返回加拿大與家人團聚？他堅定地說：「唔走！我回流香港，因為我愛香港。而家整個政治環境同以前相差係好遠，但我個人好樂觀嘅，覺得香港只係突然有病，香港會康復，我覺得有天意嘅。」

對於特首林鄭的表現有何評價？他說：「簡直太突出，表現直頭估佢唔到，以一個正常人估計佢嘅嘢，本身真係無法估計。」

唔信香港冇得救

提到他表態後遭恐嚇，生意變少，還有人給予很多「壓迫」，但楊天命沒後悔曾經表態：「我冇後悔，我表態唔係用一個玄學家嘅身份，我係用一個在香港土生土長嘅港人身份表態，我係香港人，為乜唔講，我出生就賦予我呢種自由，為乜嘢唔講得，當然對我嘅工作絕對有影響。我一直有好多大陸嘅風水客，即係飛去大陸睇嘅，而家全部冇晒，但我唔後悔，賺多一個錢唔多，少賺一個錢也唔少，真係唔後悔。」

楊天命選擇為人算命和看風水，是想教人趨吉避凶，以最好方法幫人改善命運。因為相信命理，他相信香港有轉機：「好多人話香港已經冇救，話香港已經完結，但我都唔相信，因為仲有一群香港人會默默耕耘，做佢哋應該做嘅事！而且我時時喺度諗，1997年嘅時候我哋走咗，好多人喺2000年回來，而家啲人走係正常，其他人問我要唔要走？我講真，唔走。」

楊天命希望在艱難時期為港人算八字紓解壓力，彼此扶持，他續道：「呢個世界係會轉變嘅，乜嘢法律都會轉變嘅，突然有啲人落台，又或有人上台嘅話，係會轉變嘅，有可能變得更緊，有可能會寬鬆咗，你唔知道嘅，但係如果轉變好嘅話，我認為所有走嘅人，一部份會回流香港，建設香港，我係樂觀嘅。即係好多規限之中，我想做好自己本份，有啲人需要心理治療同輔導，即使香港人處於艱難時期，做好本份即可，我會在八字中，幫助佢哋紓解現在嘅壓力，而且給予佢哋一個方法，脫離或者改變現在嘅命運。」

阿仔叫有事就返加國

楊天命稱太太和兩位兒子跟他的理念一樣，支持愛好和平和自由，前年他們在加拿大參加遊行，也支持香港：「佢哋喺外國讀書，知道乜嘢係言論自由，乜嘢叫做對同錯，呢個大同嘅世界，大家都係同一個想法，佢哋覺得扼殺言論自由、操控係唔啱嘅，好似佢哋都覺得泰國政府唔啱㗎！」

為甚麼他們不選擇一起回港？楊天命說：「你諗諗，危險㗎，如果我兩個仔喺香港，我都唔夠膽點樣，反而我一個人就冇乜所謂。太太同兩個仔都喺溫哥華住，我20幾年嚟都同佢哋分隔兩地，頭2年佢哋都有投訴，而家就習慣咗，如果唔係因為疫情，佢哋每年都會回港幾次探我，上年因疫情就冇返嚟，每日我同佢哋就靠FaceTime聯繫感情。」

其實家人擔心他單獨在港，所以叮囑他有發現不妥就回加國，楊天命微笑說：「兩個仔話：『爸爸，如果你有乜事就返嚟啦！』我話好，但係我覺得，如果我唔係去到2019，我嘅筆（寫專欄）唔係去到咁鋒利，我都係叫人思考，我冇責罵過任何人，只不過每次出完文章，有過百萬人轉發，之後就有啲五毛狂鬧，我就刪除晒，佢哋玩封殺，對我影響冇乜所謂，足夠生活就得，最重要開開心心。」

有指香港政府擬不讓市民持有雙重國籍，若然真的立法，屆時香港可能不少人要作出選擇，楊天命也是擁有加拿大護照和香港特區護照，問他怎樣選擇？他無奈表示：「真係要揀嘅話，當然選擇加拿大國籍，有任何事情，領事館都會救我！」

香港係一條南龍

最後，楊天命卜卦預測香港的運勢：「香港嘅地運係完結了，因為香港最重要嘅係西南面見到水，之後北面見到水，我哋整個香港北面見到水係中環、金鐘同銅鑼灣一帶，香港在行九運，即是2024年之後，係少咗金融經濟中心嘅運氣，冇咗呢個運氣嘅話，而中國同俄羅斯喺北面都見唔到水，運氣都唔好，而香港係一條南龍，整個中國向南發展嘅一條龍脈，其實香港好嘅話，中國才會好，香港就係中國嘅吸財大笨象，你而家令到香港無法做中國嘅吸財大笨象，中國都唔會富裕起嚟，你唔可以認為，上海可以代替香港，如果上海代替香港，應該好耐之前便代替咗，直到現在仍然做唔到，因為香港本身就係一塊福地，如果中國嘅領導者，肯放寬自由畀香港，回復以前嘅制度，香港就會不停為中國生錢。」

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