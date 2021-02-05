韓國男團ASTRO成員車銀優、文佳煐、黃仁燁、朴柔娜等人主演，改編自韓國人氣同名漫畫的tvN劇集《女神降臨》，昨晚播出了大結局第16集，車銀優、文佳煐最終復合，更甜蜜咀到上床，可惜無助收視再創新高，結局一集收視微跌至4.458%，至於香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追劇。

黃仁燁被拒爆喊

承接上集，黃仁燁向文佳煐表白但最終被拒，黃仁燁雖然十分傷心，但仍然為車銀優、文佳煐製造機會，謊稱車銀優將會再次離開，文佳煐立即飛奔去找對方，黃仁燁之後坐在樓梯上爆喊，正式結束單戀，此幕都讓不少fans跟着難過。文佳煐找到車銀優後攬實對方，叫對方不要離開，兩人終成眷屬，上演多場吻戲，甚至咀到上床，十分甜蜜。

朴柔娜道歉和好

之前黑化公開文佳煐素顏的朴柔娜亦再次登場，她終向文佳煐道歉並和好，而黃仁燁亦實現夢想，成為了歌手，文佳煐及車銀優有到場支持好友的出道騷。

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