懷念東京早起吃最新鮮魚生？今周推介由日本豐洲直送的超人氣金所，6:45am已經要排隊！農曆新年將至祈福拜神是習俗，四大必逛寺廟開放日期全公開！中醫推介益氣養陰湯預防立春感冒、酒店大廚教煮罐頭鮑魚、移英 YouTuber分享生活趣事......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 超人氣大角嘴吞拿丼店 6:45am已經要排隊 日本豐洲直送拖羅丼飯｜飲食男女推介

香港人去東京，少不了早起到海鮮市場食魚生，雖然近一年多無法旅行，但現在大角嘴就可重溫那滋味。金所和東京丼飯老字號仲家合作，魚生直接從當地取貨，前一晚凌晨落機抵港，第二日早上已經賣給客人，過程不經急凍，所以魚生充滿油份，入口柔軟。供應十二款丼飯，部位包括赤身至香港人最愛的大拖羅，全在店內切割處理。雖說早上八時開門，但由於每天限量50碗，最早6:45am已有人排隊，想重溫日本丼滋味，記緊早點上門。大角嘴利得街52號地下 / 3689 8807 / 營業時間：8am至售完（逢星期一、四休息）

大角嘴美食｜6:45am排隊食魚生 日本豐洲直送$138拖羅丼飯 限量50份 食客排個幾鐘：覺得值得

#2 新年行大運四個必去寺廟 開放日期及防疫措施｜籽想旅行推介

新年行大運，但今年疫情嚴峻，不少寺廟都有別往年傳統。每年誕生不少名言警句的沙田車公廟，今年求籤活動將不設開放公眾參與，其有限度開放。而嗇色園黃大仙祠的年三十晚頭炷香將轉至網上直播祈福儀式，不會開放給公眾參與。大會指，信眾可以改成在午夜12時面向獅子山方向祈福。今周推介四間新年必訪寺廟的防疫措施及開放時間，為農曆新年做好功課。

周末好去處2021｜新年行大運 四個新年必去寺廟 整合開放日期防疫措施交通方法

#3 二十四節氣立春 易有感冒咳嗽支氣管敏感 中醫推介益氣養陰湯助預防｜健康蘋台推介

每年大約2月3日至5日，是代表春天和新一年的開始，亦是24節氣中第一個節氣─立春。有中醫提醒，立春容易出現感冒、咳嗽、支氣管敏感和鼻敏感身體毛病，因此今周為大家推介一款時令湯水，有助預防功效。

二十四節氣立春｜感冒咳嗽支氣管敏感屬立春常見疾病 中醫推介益氣養陰湯助預防

#4 新年必備罐頭鮑魚 尖東酒店大廚教先蒸4小時｜三餸一湯推介

臨近農曆新年，不少人都會買罐頭鮑魚作為團年飯、開年飯時的加餸菜式。市面上以天然野生、於深海活動的罐頭鹽水墨西哥黃鮑魚質素最好。尖東海景嘉福酒店海景軒行政總廚梁輝雄師傅教路，不少鮑魚於入罐時根本未夠腍滑，第一步是先把罐頭鮑魚蒸4至8小時；想吃得清爽一點，可用鮮淮山蒸鮑魚，將紫淮山原條蒸20至30分鐘，刨皮切成如筷子般的粗度放底，鮑魚切成粗條放於紫淮山上，加少許薑絲，蒸約8分鐘，再以原罐的鮑魚汁、雞湯、蠔油埋芡，淋上菜式即成。

飲食教室｜罐頭鮑魚行情速報 新年必備 墨西哥野生鮑大隻濃郁賣過千蚊 南非鮑性價比高 達人教睇罐頭密碼

#5 輕鬆移英 YouTuber分享生活趣怪事｜全球樓行推介

BNO簽證已正式接受申請，港人移英除了搬屋、搬資產，生活上都要盡快適應當地。原來英國有很多鮮為人知的法例，港人移居當地要小心別誤墮法網，例如在英國踩單車是不可以上行人路，在馬路上就要遵守一般車輛的行車規則；放風箏太高、隨便釣魚都有機會觸犯法例；另外連用網名都有法例規管。想知多一點英國生活趣怪事，可留意移英人妻 迦嵐的 YouTube channel 。

Canaan K YouTube channel

#6 過年一家人開心玩桌遊！《維京山谷－滾球大賽》動手又動腦｜一家人推介

魚蝦蟹？四方城？家中有小朋友的，過年不防試試與他們玩桌遊！玩學實驗室版主Joe Leung為大家推介曾獲「德國年度兒童遊戲大獎」的《維京山谷—滾球大賽》，手腦並用，一家相聚一刻玩board game，開開心心過新春！

介紹短片： https://youtu.be/nsYzGTOg5Lo

購買連結： http://tiny.cc/xt87tz

玩學實驗實Facebook專頁： https://www.facebook.com/PlayandLearnLab

玩學實驗室MeWe專頁： https://mewe.com/p/ 玩學實驗室親子桌遊研習社

桌遊童樂會｜動手又動腦的桌遊：《維京山谷－滾球大賽》

#7 訓犬師講解犬隻衝突 拜年助你認識新狗狗｜動物蘋台推介

Displacement Behavior（有人會繙譯為轉移行為）和Redirected Behavior（有人會繙譯為轉向行為），兩者都是狗狗或人類在不知所措時做出來減壓的行為，兩者亦統稱為衝突行為（Conflict Behavior）。兩者如何影響狗仔的行為？今周訓犬師小明教大家了解兩者定義，助你新春拜年認識新狗狗。

Dog Training｜狗狗內外在衝突引發行為問題 教你分辨轉移及轉向行為

#8 扭轉散戶成大鱷點心宿命 輕鬆一Click追蹤大鱷行蹤｜investMAN推介

過去一周Reddit仔激戰對沖基金，扭轉散戶必成大鱷點心宿命，以往普遍投資者會從基金13F Filings中尋寶，例如是主角Melvin Capital主要持倉是甚麼，都一一需依從監管規例，在季度結束45日內申報。網上有人整合成的 https://whalewisdom.com，輸入關鍵字即可追蹤大鱷季度部署。不過要留意的是淡倉（Short Position）並不需要公開，只可見到期權合約倉位（Call或Put）。

#9 送鼠迎牛繼續「煲」 睇金來沅李多熙tvN新劇｜蘋果娛樂推介

農曆新年將至，無論老闆還是打工仔都準備「收爐」；那麼，收爐前有甚麼劇可以「煲」？不妨看看今個1日開始播的 tvN 新劇《 L.U.C.A.:The Beginning 》 ，這部科幻動作劇講述由金來沅飾演的池伍，因為擁有特殊能力而被追殺，而劇中演重案組女刑警具凜的李多熙，則是唯一認得她的人。

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