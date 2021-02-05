金像美術指導文念中執導、紀錄著名導演許鞍華的電影《好好拍電影》，繼去年成為香港國際電影節開幕電影後，今年再獲第16屆大阪亞洲電影節大會邀請作為開幕電影，電影節將於下月5日至14日在日本實體舉行。

導演文念中在表示既榮幸又興奮，因為可以跟亞洲其他地區觀眾，分享一位本港電影人數十年的人生起跌，他說︰「《好好拍電影》可以話係一套初心未改，矢志不渝拍電影的故事，今次是非常難得的機會。」日本疫情未減，不過大會暫定會有現場觀眾参與的形式下舉行，目前仍在忙於工作的文念中，暫未決定會否出席。

《好》片拍攝歷時4年，記錄許鞍華的光影人生，由「少壯導演」、「血腥女導演」到「一座寶山」等許鞍華的外號都有談及。片中她講到首部電影《瘋劫》時，形容為「還不就是很成功」作品，到之後的《投奔怒海》、《千言萬語》、《桃姐》等經典作品都有論述。

現年73歲的許鞍華被譽為香港新浪潮電影主要推手之一，她於澳門成長，在香港接受教育。她的作品以低下階層、不起眼的小角色中發掘出題材，從影40年的她，去年獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎，成為首位獲獎的華人女導演。

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