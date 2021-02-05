疫症無情，去年奪走了高田賢三（Kenzo Takada）、Sergio Rossi及Pierre Cardin等時裝大師的生命，近日再有設計師中招。

現年72歲的DKNY創辦人Donna Karan日前突然在社交平台貼出在醫院的相，自爆染上武肺，目前情況穩定已出院。 Donna Karan直言跟很多人一樣，沒想到自己真的會中武肺，她指在接種疫苗後一日，突然獲醫院通知，指原來她在接種疫苗的幾日前已被感染，Donna Karan即時到急症室求醫。「死過翻生」的Donna Karan連環出post感謝所有醫護人員的細心照顧，大讚他們是英雄。

另外，昨日是「世界癌症日」（World Cancer Day），Donna Karan的媽媽Helen、老公Stephen Weiss和不少好友都因癌症而過世，大病初癒的她在這一天感觸更加良多，她亦提醒大家要記得戴口罩，小心身體。

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