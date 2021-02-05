台灣女星「雞排妹」鄭家純早前自爆被台語歌王翁立友摸籮。事件發生後，有人信亦有人唔信，更有人質疑她是借題炒作，搞到雞排妹早前出席活動時就勞氣地表示，就算自己因為此事自殺，要不相信的人仍然不會相信。而講完呢番說話後，雞排妹昨晚在翁立友facebook中留言，表示想去他今天舉行的記者會，但就被唱片公司方面拒絕。

雖然雞排妹被拒，但她今日就硬闖翁立友記者會打算與對方當面對質，不過最後卻被唱片公司以調虎離山呃走。而翁立友現身記者會後，亦避談摸籮事件，只是堅稱自己是清白。對於有人再次質疑雞排妹今次硬闖記者會的舉動，據台灣《蘋果新聞網》指，雞排妹事後委託律師發出聲明，指今日到翁立友記者會的動機單純，只是想「尋求一個直接對話的機會，不想繼續被外界干擾、不想再被誰挑撥離間，只想勇敢的面對自己遇到的性騷擾事件。」對於翁立友在記者會上以「被害人」來稱呼自己，聲明中指這個形容詞對雞排妹來說是「二度傷害」及更嚴重的惡意，同時亦澄清雞排妹沒有「憑空誣陷翁立友先生之動機，更不需要為了『感到被冒犯』而道歉。」

「社會」說可以，不代表一定可以

聲明提到對於「性騷擾」一詞，只要單方面覺得不舒服，就可以成立，任何人都不應該為搜證困難而選擇忍氣吞聲。「在本次事件中，鄭小姐獨立的、主觀的性別寧靜遭到破壞，這就是毫無疑問『性騷擾』，沒有任何人具有評價對錯的資格，更沒有任何人有權利對被害人下指導棋。」對於雞排妹今次並沒有選擇控告翁立友，文中解釋是因為覺得這事件不單是一宗罪行，而是可以作為台灣社會的一個反思。「『社會』說可以，不代表『你面對的那個人』就一定可以，尊重每一個個體差異，才是真正的尊重。」更指雖然翁立友真心認為從未做過傷害女性的動作，但那些橋段、肢體接觸及理所當然的調侃，都會在某一日再次傷害另一個人。

聲明又重申，雞排妹今次要的只是一個道歉和一個示範，而不是更多社會資源的耗費：「我們將不會對翁立友先生提出性騷擾告訴，但在追求改革『貶低性秀場文化』、『毫無根據的社交觸摸』上，相信鄭小姐不論受到多大的中傷，也不會停下腳步，因為這終究是一件值得做的事情。」

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