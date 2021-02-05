36歲索媽岑麗香，2016年與圈外人老公Joshua（阿強）結婚後，前年一索得男誕下囝囝吳主軒（Jacob）。日前她在社交平台發放孕照再報喜，再懷第二胎三年抱兩，暱稱「Cashew 小腰果」。今日香香快閃銅鑼灣賺奶粉錢，為內衣品牌舉行揭幕儀式，在疫情下香香做足預防，除了保持距離拍照外均戴上口罩。

肥肚唔肥身的香香，穿上金色連身裙，挺着巨肚踏上兩寸高踭鞋現身，見她四肢體態依然纖幼，面色紅粉菲菲，偶爾摸着肚子，香香說：「現時懷孕6個月， BB性別已知道，但唔會講住，想保持少少神秘感，因為有啲屋企人都未知。」她估計自己稍後會忍唔住口。將會當哥哥的Jacob，期待BB出世，經常會摸媽咪的肚，問香香可趁機灌輸訊息：「不過人仔細細，係咪真係知咩事就佢自己先知。」

將BB乳名改造「小腰果」，香香難掩喜悅：「第一次照超聲波時候， BB就好似腰果咁，就叫住先，仲未諗到名，不過我哋唔急。」香香透露再度陀B跟首次有異，胃口大不同：「上次成日好想食pizza，食2個先滿足，今次每日起身第一件事要食火腿蛋治，陀唔同小朋友有獨特感覺。」雖然孕味濃，但香香並未見水腫情況，她說：「而家仲早，臨尾衝刺階段先會腫。」

日前香香在社交平台照片中，明顯升級，但今日卻未見突出，她尷尬表示：「真係冇咩？睇入面着乜，唔解釋太多，遲早都會。」現時她的體重增加了約10kg。至於老公強強有沒有提供女皇級對待，香香笑說：「冇喎，因為有Jacob，樣樣都阿仔第一，都好正常。」香香暫時處於安胎狀態，間中會客串網上頻道工作，拍劇則免：「時間太長，我驚我會瞓着，而家有個人仔同我分享營養，好容易攰同眼瞓。」香香老公強強開展時裝生意，有傳她會擔當幕後角色助夫發展：「嗰日佢拍嘢，我係佢PA仔（助理），我做慣拍攝，識得嘅都會幫手，個項目係佢，由佢自己發揮。」而她否認做代言人發展時裝王國：「交畀佢，我負責安胎，個品牌係男裝，唔關我事㗎。」

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