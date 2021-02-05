日本人氣動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在當地創下票房神話，不但打破動畫大師宮崎駿2001年名作《千與千尋》創下的316.8億日圓（約23.7億港元）紀錄，取代成日本史上最賣座電影之冠，更有望提名奧斯卡最佳動畫。日本尼崎市議會的41歲議員光本圭佑近日就以吸睛為名，推出抄襲《鬼滅之刃》風格的宣傳海報，在網上引起極大爭議。《週刊少年JUMP》還發聲明劃清界線，指他們與海報絕無關係。

日本尼崎市議會議員光本圭佑所屬的保守派政黨「日本維新會」，近日推出《鬼滅之刃》風格的海報，以博取年輕人的支持。海報背景以黑色和綠色格仔為主，炒足男主角竈門炭治郎的服飾，而「日本維新會」的標誌亦與電影Logo相似，而口號更是角色煉獄杏壽郎的台詞「燃燒內心吧！」，擺明無視版權的態度惹來《鬼滅》迷的不滿。《週刊少年JUMP》編輯部昨日在官網發聲明，指政治家的海報與集英社和編輯部無關，而光本圭佑議員亦在網誌公開謝罪，又指海報是年輕人和學生的建議，目的是想引起對政治漠不關心的新一代關注。

其實，香港警察去年11月亦在FB抽水，上載老翻圖片，將《鬼滅》中的角色改頭換面。警方還在圖上寫上「騙滅之刃」字眼，擺到明侵權，惹來動漫迷紛紛留言指摘。不過，警方事後隨即否認抄襲，更揚言會繼續推廣防騙吉祥物「提子」，配合其一向處事作風。

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