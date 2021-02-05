日劇天王木村拓哉與女歌手工藤靜香的細女光希（Koki）昨日18歲生日，全家人齊齊出Po向她賀壽，家姐心美貼上多張姊妹陳年合照，兩人細個時眼仔碌碌，十足孖生姊妹。而靚媽靜香亦贈上送歌詞給寶貝女，大晒母女情。

昨日是木村光希的18歲生日，極受寵愛的她收到大量鮮花，留言感謝fans的祝福，又指得到很多元氣和勇氣。光希與19歲家姐心美一向姊妹情深，心美上載兒時照片祝賀，其中一張心美在車上擘大口恰眼瞓，而光希就在旁邊翻白眼扮鬼臉。至於廚藝了得的靜香就親手炮製蘿蔔生日蛋糕，又貼上鮮花照片，發長文表達母愛：「今日是最愛的二女為我誕生的日子。時間真的過得很快。女兒們過了18歲的時候，有一首想送給她們的詞。這時16年前的專輯《月影》內收錄的歌曲《給珍貴的你》。」靜香表示當時女兒選擇去外國讀書，令她感到寂寞，但卻會尊重她們的人生，更將這歌送給離開了自己的兩個愛女：「現在，這首歌所寫的事情，她們都已經理解，比我想像中，她們成長得更快。」而老竇木村就貼上啫喱蛋糕照片，只簡單寫上的一句「happy birthday!!」，認真盡在不言中。

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