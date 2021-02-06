時尚圈每季都有新的人事變動，新官上任的確可以為品牌注入更多新氣象。傳奇設計師Azzedine Alaïa去世三年多後，其同名品牌日前宣佈由Pieter Mulier擔任最新的創意總監。

這位來自比利時的設計師Pieter Mulier，其中最為人熟悉的是他一直是Raf Simons長期以來的得力助手，從 2002 年開始就跟隨 Simons工作，由個人品牌，後來到Jil Sander和Dior擔任設計總監，到後來成為Calvin Klein的全球創意總監。

Pieter Mulier將搬到巴黎工作，他在聲明中形容加入Maison Alaïa絕對是一個夢想，「加入這個享有聲望的品牌，美麗的工作室和才華橫溢的團隊絕對是一個夢想。Azzedine Alaïa擁有強大遠見，成為了很多人的靈感，他一直努力創新，創造出經典雋永的設計。我將向他致敬，並盡責任來發揚他歌頌女性氣質的設計，共同塑造這個傳奇品牌的未來。」Pieter Mulier預計於2022年春夏季，推出他的上任後的第一個系列。

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