韓國女團少女時代（少時）各成員除了唱歌外，亦有拍劇過戲癮，好似允兒、徐玄、秀英等都密密拍劇拍戲。而近日就到另一成員Yuri接拍迷你劇《暫緩離別，一周》，今次是Yuri事隔兩年回歸公仔箱，並與顯祐合作，劇集將於今日首播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」上追看。

出道被封「黑珍珠」

Yuri擁有健康膚色，所以出道至今被稱為「黑珍珠」，由於要和其他成員一樣keep住苗條身形，所以Yuri在出道的第4年就開始減肥，一減就減到變「紙片人」，一度成為fans之間的熱話。之後Yuri受訪時就公開「一定瘦」又不傷健康的瘦身食譜，更透露每天只要花12分鐘，就可以健康減肥。Yuri的秘訣就是先準備洋蔥、甜椒、椰菜花和牛肉，將食物切成長條狀加橄欖油進炒熟，再以香芹粉代替鹽即完成。Yuri表示這菜式極具豐富蛋白質、碳水化合物、維他命及植物性脂肪，所以凌晨食都唔怕肥。

Fans佩服其毅力

除了注重飲食，Yuri亦十分注重運動，除了做瑜伽外，她亦會日做600下sit-up，苦練其「11字腹肌」，連其健身教練及fans都相當佩服她的毅力。

《暫緩離別，一周》講述因過去傷痛而不依靠他人生活的女主角朴佳嵐（Yuri飾），為了挽救心愛男人的生命，必須在一周內和他分手的故事。

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