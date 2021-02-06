美國影視界盛事第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）將於本月28日舉行頒獎禮，華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）大熱連獲四項提名，早前執導完Marvel大作《永恆族》（Eternals）的趙婷又有新搞作，將開拍一部與別不同的吸血鬼德古拉科幻電影，改編自愛爾蘭作家Bram Stoker的1897年經典小說《德古拉》（Dracula）。

華裔女導演趙婷透過其製作公司Highwayman，與環球影業合作拍攝一部全新風格的德古拉電影，趙婷更會擔任編劇、導演和監製工作。雖然新片的詳情仍未揭盅，但就已被形容為原創的未來科幻西片。趙婷指她一直都迷戀吸血鬼，所以很興奮能重新幻想她最愛的角色。《德古拉》曾多次被改編成電影版，當中最經典是1931年由Bela Lugosi主演的黑白版本。而男星加利奧文（Gary Oldman）和同志男星盧克伊雲斯（Luke Evans）亦分別於1992年《吸血殭屍：驚情四百年》（Dracula）及2014年《德古拉伯爵：血魔降生》（Dracula Untold）中扮演德古拉。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！