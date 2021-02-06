曾參加《全民造星》的應智越（細貓）和蔡家恩（Brianna）成為師兄妹，兩人近日各自推出新歌，今日一同到觀塘出席直播活動，可惜無緣合唱。

細貓期待和師妹演出，他推出的《冰原》，是幾年前參加《造星》時曾演繹國語歌《雪人》的廣東話版，歌曲是他2014年受愛情重創，到韓國讀書時寫下的一曲。今次的廣東版譜寫愛情遺憾，講述人生中最愛未必一同走到最後，將香港都巿愛情中，男方未必滿足到女方的經濟需要及慾望反映出來，細貓還自爆曾戴過兩次綠帽：「不過我已經睇開咗，願意分享，當時揭發好多，亦有當場斷正，但唔好講太多。」還表示現時對種種愛情經歷已睇化放下：「係你就係你，唔係嘅就唔係。」

蔡家欣落敗《造星》後繼續星途，推出新歌《和你一樣孤獨》，獲得一班《造星》兄弟姊妹撐場，為她拍攝宣傳片，包括Judas（羅凱鈴）、Mischa（葉巧琳）、Ben（趙祥誠）等等，她笑言欠落一身人情債，會每人錫一啖補償。

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