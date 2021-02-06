曾參加TV朝鮮節目《Miss Trot》的23歲Trot女歌手姜勝妍（音譯），昨日透過YouTube頻道《深夜新黨》，自爆早年險被前經理人性侵，更因此想過自殺。

被帶到汽車旅館

姜勝妍喊着透露：「準備做歌手的時候遇到了當時的經理人公司，有一次跑行程去到鄉郊地區，卻被帶經理人到汽車旅館，差點被性侵。當時我只有22歲（韓國虛齡），覺得十分害怕，我還想過要不要從汽車旅館的屋頂上跳下來。」暗指險遭性侵一事令她大受衝擊，因而想過自殺，在旁的主持人就安慰她。

目擊媽媽被家暴

姜勝妍亦公開了兒時家庭史，表示：「小時候經常看到爸爸家暴打媽媽，所以變得討厭回家，長大後就搬了出來，現時已沒有跟爸爸聯絡，媽媽亦已經再婚。」在節目中一向表現得活潑開朗的姜勝妍，因過去的經歷引起網民熱議，立即有不少人湧到其IG為她打氣。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！