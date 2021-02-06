男子組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近推出快歌《EGO》，眼見隊友近日陸續獲單飛出歌機會，Anson Lo當然不敢偷懶，雖然最近忙着拍劇集《大叔的愛》，不過他為拍好新歌的MV舞步，事前用足4日排舞，中途又試過跳到嘔，他笑說：「有種負苛唔到嘅感覺，我仲試過一氣呵成跳晒成隻舞，感覺好似跑馬拉松後好氣喘、完全唔想講嘢嘅狀態，呢一次嘅舞步可以話係入行以嚟最辛苦嘅一次。」

新歌今次講述遇上網絡欺凌及語言攻擊時，不要輕易放棄及灰心，鼓勵人與人之間要互相尊重及諒解，其實Anson Lo在入行初期，除了被熱烈討論過與男舞蹈員Ka Lok疑似曾經有過曖昧關係外，亦被網民質疑狂買點擊谷人氣，所以Anson Lo亦分享自己的睇法，他說：「其實入行前都會有呢個現象，最簡單喺中學時，大家都會評論邊個係靚仔，入咗行之後，接觸嘅層面多咗，自然會有更多嘅批評。坦白講，如果我話冇唔開心就呃你，與其沉溺喺畀人鬧嘅唔開心，不如諗個解決方法，點樣去做好啲、改善到咩程度，人哋先唔會再鬧。」他還說：「所以我用最舒服去處理網上評論，就係將評論化成動力。我明白每個人都有權利發表意見，做得呢一行更加要接受觀眾對自己評頭品足，一舉一動一定有人鍾意或唔鍾意，呢啲冇對與錯，但當表達自己意見同時學識多一份尊重同諒解，社會會更開心。」

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