25歲超模Gigi Hadid，去年9月為英國歌手Zayn Malik誕下寶貝女Khai，身為新手媽媽的她，近日終於重返時尚工作，前日在IG分享了產後首拍美國版《VOGUE》雜誌封面，更透露：「誰會料到我在分享這組照片的時候，才剛餵完我的女兒。」

眾所周知Gigi Hadid產前是擁有纖腰、長腿的超級辣模，但去年生產完後，分享的日常照多是包裹全身的密實造型，如今她復出拍攝的首個雜誌封面，終於公開了產後的身材樣貌，雖然體態上，明顯比較產前未算回復100%，還能看到有些許小腹微隆，但卻多了為人母的成熟和從容。她變換了多個禮服造型，依然性感吸睛，別有一番美麗風韻。

她在訪問中分享，原本預計要在紐約醫院生產，但因疫情關係最終選在自家賓夕凡尼亞州的農場進行分娩，採取自然生產且沒有施打無痛分娩，開心稱對能重返職場感到感動且光榮。

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