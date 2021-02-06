79歲才子蔡瀾體魄壯健，工作不斷，早在3個月前手癮起隨心寫了不同揮春，展現書法藝術，於上月舉行為期4星期揮春展，今日親自到天地圖書踩場即席揮毫，滿足fans。

蔡瀾沒有統計今次揮春數量，定價由2千元起至1萬元，比起漫畫展價錢平得多，他對今次銷情滿意，並笑說：「賣完又再寫，擺檔寫揮春係我願望，仲可以賺到少少錢，今次好好有個瓦遮頭。」期間不少藝人前來撐場，包括紅姑鍾楚紅，黃宇詩、張家輝、蘇玉華，蔡瀾更送上對聯揮春給紅姑，他笑說：「鍾意嘅就盡量攞，舉手之勞。」至於好朋友倪匡，蔡瀾說：「佢都唔想行街，揮春送畀佢都懶得掛，我哋太好朋友，佢唔使買，仲買乜鬼呀。」不過在疫情之下蔡瀾與倪匡已一段時間沒有見面：「佢好少出門，身體OK，一日瞓足十幾個鐘，新年大家都會聚一聚。」

蔡瀾一直有搞飲食業，受疫情影響晚巿禁堂食，面對飲食冰河期嘆：「冇法，大家都一樣。」相關飲食業都交給內地人處理，幸好不會蝕錢：「雖然我只係畀個名出嚟，但好畀心機去經營品質控制。」喜歡工作的蔡瀾在疫情下步伐不停，不時拍片到網上分享生活情趣，吸納一眾fans互動。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！