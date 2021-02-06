汪明荃（阿姐）雖然已經73歲，入行逾半世紀，但一向跟貼潮流，繼年前在IG獨創「汪阿tag」後，近日她再度跟上潮流，於上月底在YouTube開設個人頻道，過去一星期，已經上載7條片，當中包括去農田摘蔬菜、寫揮春、到街市買菜，及最「應節」的教做蘿蔔糕。

阿姐日前先拍了一條買蘿蔔糕材料的短片，她用紙寫下購物清單，並親自到雜貨店購物，見阿姐行來行去，與店員有傾有講，毫無架子，似乎是熟客；另一方面，阿姐又要用英語與外傭溝通，全程中英雙語拍攝。阿姐日前已經開鑊，拍下教整蘿蔔糕的片段，日後公開，單是16秒的預告片，上載一日多已吸引逾1.5萬點率，可見大受歡迎。

仙姐率先收糕

雖然教整糕的短片未有得睇，但阿姐昨日已開始送出自家製蘿蔔糕，首站就是粵劇界前輩白雪仙家中，阿姐在社交網圖文並茂稱：「05/02/2021 今日將蘿蔔糕送出，第一站去到仙姐屋企，先向老人家拜個早年，祝福仙姐平安吉祥，身體健康，開開心心！」相中見仙姐精神不錯，又與羅家英靠在一起睇手提電話，氣色很好。不過，網民的焦點就放在阿姐用作包裝蘿蔔糕的紅巾上，大讚又靚又喜慶！上面更印有阿姐及家英哥的英文名，設計獨一無二。而平日有練習書法的阿姐，更親筆寫揮春，隨蘿蔔糕一同送給親朋好友。另外，林子博亦收蘿蔔糕，在FB上載與阿姐合照致謝。

其實汪阿姐往年都有送糕點給親友，亦不只限於前輩才有份收，前年杜汶澤便在facebook透露收到阿姐送贈的自家製蘿蔔糕，當時阿澤明言雖然與阿姐立場不同，但阿姐一視同仁送糕賀年，令阿澤忍不住留言：「阿tag我愛妳呀！」而家英哥去年亦為忙於整糕的阿姐拍片，又笑言是「一年一度蒸蘿蔔糕工程」，可見阿姐要整的數量確實不少。

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